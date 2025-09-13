Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του το «Χμόγελο του Παιδιού».

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 19χρονου Κοσμίν Δημήτρη, που είχε εξαφανιστεί στις 12 Σεπτεμβρίου από το σπίτι του, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού, το αγόρι εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον ανήλικο για οτιδήποτε χρειαστεί», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού:

«Η περιπέτεια του Κοσμίν Δημήτρη (ον.), Μαργκούτα Μπαργκάν (επ.), 19 ετών, έληξε, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Τον Κοσμίν Δημήτρη εντόπισαν μέλη της εθελοντικής ομάδας ΟΔΙΚ. Πλέον λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται και βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που τον αγαπούν και τον στηρίζουν, προσφέροντάς του την ασφάλεια που είχε ανάγκη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Κοσμίν Δημήτρη στις 12/09/2025, βραδινές ώρες, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Λίγη ώρα μετά την εξαφάνισή του, ο 19χρονος είχε στείλει ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα σε φίλους του, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την άμεση κινητοποίηση.

Η ανταπόκριση όλων όσων συμμετείχαν στην αναζήτηση ήταν άμεση και αδιάκοπη. Στην προσπάθεια να εντοπιστεί ο Κοσμίν Δημήτρης συμμετείχαν η Ειδική Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», η Άμεση Δράση, η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών, το Λιμενικό, καθώς και οι εθελοντικές ομάδες ΕΟΔ, ΟΔΙΚ και ΔΕΛΤΑ.

Θέλουμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη σε όλους όσους κινητοποιήθηκαν αμέσως για να στηρίξουν τον Κοσμίν Δημήτρη. Η στήριξή σας και η αγάπη σας μας συγκινούν βαθιά και δείχνουν πόσο δυνατή μπορεί να είναι μια κοινότητα όταν στέκεται δίπλα σε όποιον έχει ανάγκη.

Η αγωνία των δικών του ανθρώπων μετατράπηκε σε ανακούφιση. Η επανεμφάνιση του Κοσμίν Δημήτρη μας υπενθυμίζει ότι όταν άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους, η αγάπη, η φροντίδα και η αλληλεγγύη μπορούν να φέρουν ελπίδα. Η ιστορία του δείχνει ότι κανείς δεν είναι μόνος, και ότι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να κάνουμε τη ζωή καλύτερη για όσους έχουν ανάγκη.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Κοσμίν Δημήτρη, και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί».