Καιρός: Κάτι αλλάζει από Δευτέρα - Βροχές ακόμη και στην Αθήνα

Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές συνθήκες και σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ από Δευτέρα, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Η ημέρα είναι και σήμερα μια ημέρα ηλιόλουστη, σχεδόν καλοκαιρινή, με μόνη εξαίρεση, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μεσημέρι- απόγευμα, όπου σε κάποιες περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης - στα ορεινά τμήματα - θα δούμε βροχές.

Η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Έχει ακόμα ζέστη, την οποία όμως θα αργήσουμε να ξαναδούμε ή και μπορεί να μην ξαναδούμε.

Στην Αττική, ένας όμορφος ηλιόλουστος καιρός με το θερμόμετρο να φθάνει για ακόμη μία ημέρα τους 34 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι ασθενείς.

Στη Θεσσαλονίκη, καλός ο καιρός έως και 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Πολύ μικρές πιθανότητες να βρέξει σε ορεινές περιοχές του νομού.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σαββατοκύριακο, θα είναι καλοκαιρινό. Οι άνεμοι θα φθάσουν έως και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ υπάρχει μία μικρή πιθανότητα σε κάποιες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας να βρέξει. Θα είναι πολύ τοπικά τα φαινόμενα.

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στην Αθήνα φθάνοντας τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Το βράδυ της Κυριακής, κάτι θα μας έρθει από το βροδειοδυτικά, από την Ιταλία ένα σύστημα, κυρίως στα Βαλκάνια.

Δεν αποκλείεται αργά το βράδυ της Κυριακής να έχουμε κάποιες μπόρες στην κεντρική Μακεδονία.

Κάποια στοιχεία λένε οτι τη Δευτέρα θα έχουμε μια αλλαγή του καιρού, πρόσκαιρη - μικρή. Θα έχει βροχές στην Πελοπόννησο ίσως βροχές και στην Αθήνα τη Δευτέρα.

Τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, να υπολογίζουμε οτι κάτι μπορεί να αλλάξει. Από τη Δευτέρα μέχρι και τις 22 του μηνός κάποιο άλλο σύστημα δεν υπάρχει στη χώρα.

Οι βοριάδες θα είναι το σήμα κατατεθέν των ημερών και από το Σάββατο και όλην την επόμενη εβδομάδα βοριάδες στο Αιγαίο.