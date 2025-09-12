Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Καιρός: Κάτι αλλάζει από Δευτέρα - Βροχές ακόμη και στην Αθήνα

eurokinissi eurokinissi
Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές συνθήκες και σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ από Δευτέρα, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Η ημέρα είναι και σήμερα μια ημέρα ηλιόλουστη, σχεδόν καλοκαιρινή, με μόνη εξαίρεση, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μεσημέρι- απόγευμα, όπου σε κάποιες περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης - στα ορεινά τμήματα - θα δούμε βροχές.

Η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Έχει ακόμα ζέστη, την οποία όμως θα αργήσουμε να ξαναδούμε ή και μπορεί να μην ξαναδούμε.

Στην Αττική, ένας όμορφος ηλιόλουστος καιρός με το θερμόμετρο να φθάνει για ακόμη μία ημέρα τους 34 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι ασθενείς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη, καλός ο καιρός έως και 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Πολύ μικρές πιθανότητες να βρέξει σε ορεινές περιοχές του νομού.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σαββατοκύριακο, θα είναι καλοκαιρινό. Οι άνεμοι θα φθάσουν έως και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ υπάρχει μία μικρή πιθανότητα σε κάποιες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας να βρέξει. Θα είναι πολύ τοπικά τα φαινόμενα.

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στην Αθήνα φθάνοντας τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Το βράδυ της Κυριακής, κάτι θα μας έρθει από το βροδειοδυτικά, από την Ιταλία ένα σύστημα, κυρίως στα Βαλκάνια.

Δεν αποκλείεται αργά το βράδυ της Κυριακής να έχουμε κάποιες μπόρες στην κεντρική Μακεδονία.

Κάποια στοιχεία λένε οτι τη Δευτέρα θα έχουμε μια αλλαγή του καιρού, πρόσκαιρη - μικρή. Θα έχει βροχές στην Πελοπόννησο ίσως βροχές και στην Αθήνα τη Δευτέρα.

Τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, να υπολογίζουμε οτι κάτι μπορεί να αλλάξει. Από τη Δευτέρα μέχρι και τις 22 του μηνός κάποιο άλλο σύστημα δεν υπάρχει στη χώρα.

Οι βοριάδες θα είναι το σήμα κατατεθέν των ημερών και από το Σάββατο και όλην την επόμενη εβδομάδα βοριάδες στο Αιγαίο.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

«Κλείδωσε» η νέα κακοκαιρία, αλλαγή που φέρνει Φθινόπωρο με σφοδρές καταιγίδες

«Κλείδωσε» η νέα κακοκαιρία, αλλαγή που φέρνει Φθινόπωρο με σφοδρές καταιγίδες

Ελλάδα
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα
Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Ελλάδα
Καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα, έως και 34 βαθμούς κελσίου η θερμοκρασία

Καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα, έως και 34 βαθμούς κελσίου η θερμοκρασία

Ελλάδα

NETWORK

Ο λόγος που οι μασχάλες σας μυρίζουν μετά το ντους

Ο λόγος που οι μασχάλες σας μυρίζουν μετά το ντους

healthstat.gr
Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας

Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας

ienergeia.gr
Εμφιαλωμένο νερό: Οι κίνδυνοι για την υγεία, σύμφωνα με την επιστήμη

Εμφιαλωμένο νερό: Οι κίνδυνοι για την υγεία, σύμφωνα με την επιστήμη

healthstat.gr
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε πάρα πολύ νερό

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε πάρα πολύ νερό

healthstat.gr
ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

ienergeia.gr
Ενέργεια, κυκλική οικονομία και λύσεις για τους καταναλωτές στην 89η ΔΕΘ

Ενέργεια, κυκλική οικονομία και λύσεις για τους καταναλωτές στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
ΕΥΑΘ: Συνεργασία με Λάρνακα για GIS, νερά και ενέργεια

ΕΥΑΘ: Συνεργασία με Λάρνακα για GIS, νερά και ενέργεια

ienergeia.gr
Πώς η τεχνολογία επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη σας

Πώς η τεχνολογία επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη σας

healthstat.gr