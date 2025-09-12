Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες

Αλλάζει ο καιρός την επόμενη εβδομάδα καθώς όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έρχεται διήμερο με έντονες βροχές.

Σήμερα το κύμα αστάθειας αρχίζει και μετατοπίζεται προς τα βορειοανατολικά ενώ, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σιγά σιγά θα αρχίσουν να ενισχύονται και οι βοριάδες από το απόγευμα και στη συνέχεια.

Υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, το οποίο βρίσκεται προς τα βόρεια Βαλκάνια και αυτός είναι και ο λόγος για την αστάθεια που θα επικρατήσει στη βόρεια βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα.

Ταυτόχρονα καθώς αρχίζει και απομακρύνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας, αρχίζουν και ενισχύονται και οι βοριάδες.

Σήμερα, αν εξαιρέσουμε την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα έχουμε πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με κάποια σύννεφα που τις απογευματινές ώρες μπορεί να αφήσουν κάποιες βροχές στα βουνά της ανατολικής Θεσσαλίας, όπως επίσης και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Οι βοριάδες αρχίζουν και ενισχύονται μέσα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στη βόρεια Ελλάδα τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα θα κάνει αρκετή ζέστη, όπου στην Αττική θα δούμε και 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, για ένα ακόμη 24ωρο περιμένουμε ηλιοφάνεια. Από το απόγευμα θα ενισχυθούν οι βοριάδες και τα μελτέμια θα κυριαρχήσουν το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες και ίσως να υπάρξει μία πιθανότητα για κάποια βροχή το απόγευμα στη γύρω ορεινή ζώνη. Οι άνεμοι μέτριας έντασης και ο υδράργυρος στους 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο αλλά και την Κυριακή, η αστάθεια περιορίζεται προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, σε ορεινά και ημιορεινά.

Μπορεί λοιπόν η ημέρα να ξεκινάει με καλές καιρικές συνθήκες, το απόγευμα όμως θα αναπτύσσονται οι συννεφιές αστάθειας και θα εκδηλώνονται μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες κυρίως προς την κεντρική Μακεδονία, γύρω από τη Θεσσαλία αλλά και την Ήπειρο.

Από τη Δευτέρα μας έρχεται ένα πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας. Δευτέρα με Τρίτη θα συναντήσουμε πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, που σημαίνει οτι οι βροχές θα αφορούν αρκετά τμμήματα της ηπειρωτικής χώρας αλλά και του δυτικού και βόρειου Αιγαίου. Οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν μέσα στο Αιγαίο και ο υδράργυρος σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Επομένως μελτέμια μέσα στο Σαββατοκύριακο με περιορισμένη αστάθεια, πέφτει η θερμοκρασία και περισσότερες βροχές το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη, με θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς.