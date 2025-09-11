Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Αύξηση των οργανικών θέσεων στα Εφετεία ζητά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

eurokinissi eurokinissi
Με επιστολή της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, θεωρεί «επιβεβλημένη» την περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των Εφετείων με επιπλέον 40 θέσεις Εφετών και 15 Προέδρων Εφετών, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Όπως επισημαίνει στην επιστολή της στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, «η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας που ξεκίνησε την περσινή δικαστική χρονιά και θα ολοκληρωθεί το τρέχον έτος, θα αυξήσει κατά πολύ τον αριθμό των εκδικαζόμενων υποθέσεων στα Πρωτοδικεία».

Για το λόγο αυτό η Ένωση ζητά την αύξηση των οργανικών θέσεων στα Εφετεία, σημειώνοντας.

«Το γεγονός αυτό το οποίο ήδη έχουμε επισημάνει σε παλαιότερα έγγραφά μας θα δημιουργήσει μία μεγάλη ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων στα Εφετεία. Σε διαφορετική περίπτωση θα εκδίδονται συντομότερα οι υποθέσεις σε πρώτο βαθμό και θα καθυστερούν δυσανάλογα στον δεύτερο. Η ανάγκη αυτή καθίσταται εντονότερη εάν ληφθεί υπόψη ο σχεδιασμός για την δημιουργία ειδικού ποινικού τμήματος στο Εφετείο Αθηνών που θα απορροφήσει σημαντικό αριθμό δικαστών. Αναγνωρίσαμε ήδη ως θετικό βήμα την αύξηση των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά 50 που έγινε με τον ν 5197/2025.

Θεωρούμε ωστόσο ότι με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους είναι επιβεβλημένη η περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των Εφετείων με επιπλέον 40 θέσεις Εφετών και 15 Προέδρων Εφετών ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων και να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος του μαστού: Πώς θα κάνετε αυτοεξέταση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Καρκίνος του μαστού: Πώς θα κάνετε αυτοεξέταση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Καταγγελίες ΕΙΝΑΠ: Βάζουν ειδικευόμενους του ΕΣΥ να κάνουν τους ιδιώτες

Καταγγελίες ΕΙΝΑΠ: Βάζουν ειδικευόμενους του ΕΣΥ να κάνουν τους ιδιώτες

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις στις φυλακές

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις στις φυλακές

Οικονομία
2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Quiz time στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Quiz time στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Οικονομία
Μεταλυκειακό Έτος: Η λίστα με τις 3.917 θέσεις Τάξη Μαθητείας στο Δημόσιο

Μεταλυκειακό Έτος: Η λίστα με τις 3.917 θέσεις Τάξη Μαθητείας στο Δημόσιο

Παιδεία
Προσλήψεις 32 υπαλλήλων στον δήμο Καλλιθέας

Προσλήψεις 32 υπαλλήλων στον δήμο Καλλιθέας

Οικονομία

NETWORK

Διατροφή και Αλτσχάιμερ: Οι δίαιτες «σύμμαχοι» του εγκεφάλου

Διατροφή και Αλτσχάιμερ: Οι δίαιτες «σύμμαχοι» του εγκεφάλου

healthstat.gr
Κίνα: Παραδόθηκε το πρώτο αεροσκάφος ιατρικής διάσωσης C909

Κίνα: Παραδόθηκε το πρώτο αεροσκάφος ιατρικής διάσωσης C909

healthstat.gr
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

ienergeia.gr
Βρώμη με πρωτεΐνη και λεμόνι: Συνταγή για πρωινό με ενέργεια

Βρώμη με πρωτεΐνη και λεμόνι: Συνταγή για πρωινό με ενέργεια

healthstat.gr
ElvalHalcor: Ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος

ElvalHalcor: Ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Κάγια Κάλας: O Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να «δοκιμάσει την ενότητά μας»

Κάγια Κάλας: O Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να «δοκιμάσει την ενότητά μας»

ienergeia.gr
Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

healthstat.gr
Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

ienergeia.gr