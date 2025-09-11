Αλλάζει ο καιρός - Φθινοπωρινό σκηνικό με έντονες καταιγίδες

Αστάθεια από την επόμενη εβδομάδα με τον καιρό να μπαίνει σε φθινοπωρινό κλίμα.

Σταδιακή μεταβολή θα παρουσιάσει από σήμερα, Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, ο καιρός με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να επικεντρώνονται στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής μετεωρολογικά στοιχεία, μετά το ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο, έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι η αστάθεια θα ξεκινήσει από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Και νέα κακοκαιρία από την επόμενη εβδομάδα - Έρχονται τα πρωτοβρόχια

Το Σαββατοκύριακο και την Παρασκευή η αστάθεια θα αφορά κυρίως κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Ενισχύεται το μελτέμι για να επαναφέρει τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στις αρχές της άλλης εβδομάδας φαίνεται οτι έρχεται μια οργανωμένη κακοκαριία, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό. Τα πρωτοβρόχια, τα οποία μπορεί να εμφανίσουν κάποια ένταση.

Δεν δείχνει να είναι κάτι το ακραίο, παρ'όλα αυτά θέλει μία προσοχή γιατί τα φαινόμενα τοπικά μπορεί να έχουν μία ένταση.

Παναγιώτης Γιαννόπουλος: Έρχονται σοβαρές καταιγίδες - Ποια μέρα θα ξεσπάσουν

Από Παρασκευή λίγα φαινόμενα αναμένουμε κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, κάποιες τοπικές καταιγίδες και το μεσημέρι και το απόγευμα λίγα τα φαινόμενα.

Θα πέσει η θερμοκρασία και στη βόρεια Ελλάδα με τον υδράργυρο να φθάνει κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η Κυριακή και το Σάββατο θα είναι ηλιόλουστες χωρίς φαινόμενα. Ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα είναι ωραίος ακόμη και για ένα μπάνιο.

Σοβαρά φαινόμενα, όπως καταιγίδες φαίνεται να έρχονται από την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα.

Σάκης Αρναούτογλου: «Φουντώνει» η αστάθεια - Πού θα έχουμε βροχές

Την Παρασκευή και συγκεκριμένα τα ξημερώματα θα έχουμε ίσως στη κεντρική Μακεδονία κάποιες μπόρες, ενώ σε Δράμα και Ξάνθη ίσως εξαπλωθούν οι βροχές. Το Σάββατο σε μεγαλύτερα υψόμετρα σε Θεσσαλία και Μακεδονία ίσως έχουμε επίσης κάποιες μπόρες και την Κυριακή στα ορεινά της Μακεδονίας θα έχουμε μπόρες. Αλλά το βράδυ της Κυριακής η αστάθεια θα είναι πιο έντονη σε Μακεδονία και Θεσσαλία επίσης.

Τη Δευτέρα η αστάθεια φουντώνει και θα έχουμε βροχές έως και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα είναι σε πτώση από το Σάββατο.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό - Η τάση μέχρι και 21/9

{https://www.youtube.com/watch?v=DDqBQSuNkwA}

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-09-2025

Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν στην Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3, από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-09-2025

Στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση