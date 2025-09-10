Games
Πειραιάς: Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ κοντά στο Καραϊσκάκη, πληροφορίες για τραυματίες

Πειραιάς: Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ κοντά στο Καραϊσκάκη, πληροφορίες για τραυματίες Φωτογραφία: ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο κοντά στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον Πειραιά, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με συρμό του τραμ στο ύψος της οδού Μικράς Ασίας προς την έξοδο για την Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, η Πυροσβεστική και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λόγω της σύγκρουσης υπάρχουν πάνω από δέκα άνθρωποι που είναι ελαφρά τραυματισμένοι και δεν εμπνέεται ανησυχία για την κατάσταση της υγείας τους.

Η σύγκρουση συνέβη τη στιγμή που το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση για να επιβιβαστούν οι επιβάτες και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας το τραμ έπεσε πάνω του.

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

