Πειραιάς: Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ κοντά στο Καραϊσκάκη, πληροφορίες για τραυματίες

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο κοντά στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον Πειραιά, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με συρμό του τραμ στο ύψος της οδού Μικράς Ασίας προς την έξοδο για την Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, η Πυροσβεστική και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λόγω της σύγκρουσης υπάρχουν πάνω από δέκα άνθρωποι που είναι ελαφρά τραυματισμένοι και δεν εμπνέεται ανησυχία για την κατάσταση της υγείας τους.

Η σύγκρουση συνέβη τη στιγμή που το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση για να επιβιβαστούν οι επιβάτες και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας το τραμ έπεσε πάνω του.