Έρχεται μαζική απεργία την 1η Οκτώβριου - Προσεχώς αποφάσεις για τα ΜΜΜ

Αντίστροφη μέτρηση για την απεργία 1η Οκτώβρη, με την ΓΣΕΕ να προαναγγέλει δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνθημα για γενική απεργία την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, έδωσε η ΓΣΕΕ, αντιδρώντας στο νέο εργατικό νομοσχέδιο και την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Διοίκησης την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας.

Με βάση αυτή την εξέλιξη, αναμένεται η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων και της ΑΔΕΔΥ, ενώ το ΠΑΜΕ έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεση του να προχωρήσει σε πανεργατική απεργία.

Η ΓΣΕΕ, ζητά την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Εργασίας που επιβάλει μεταξύ άλλων 13ωρο εργασίας και στον ίδιο εργοδότη και παράλληλα διεκδικεί:

α) Συλλογικές συμβάσεις για όλους

β) Μείωση χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα.

Την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την αναδρομική καταβολή της απώλειας των αυξήσεων της περασμένης τριετίας, σε συνδυασμό με την επαναφορά του ΕΚΑΣ και των Δωρων, ζητά και το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων.

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων, με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, κατηγορούν τον πρωθυπουργό για «εμπαιγμό και απαξίωση» απέναντι σε μια κοινωνική ομάδα η οποία απώλεσε το 50% του εισοδήματος της από την έναρξη εφαρμογής των μνημονίων.

Δυναμικό παρών από τους Οικοδόμους

Δυναμικό παρών στην απεργία της ΓΣΕΕ θα δώσει και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Ελλάδος όπου σύμφωνα με ανακοίνωσή τους καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν μαζικά και αποφασιστικά στην 24ωρη απεργία της 1ης Οκτώβρη, δίνοντας ηχηρή απάντηση στα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης και της μεγαλοεργοδοσίας.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους διεκδικούν:

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, με πλήρη δικαιώματα.

Μισθούς και μεροκάματα που να καλύπτουν τις ανάγκες μας.

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Να μπορούμε να γυρνάμε γεροί και ζωντανοί στα σπίτια μας.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξει και αντίδραση της ΑΔΕΔΥ αλλά ενημέρωση για τυχόν συμμετοχή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην απεργία.