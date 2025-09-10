Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Έρχεται μαζική απεργία την 1η Οκτώβριου - Προσεχώς αποφάσεις για τα ΜΜΜ

Έρχεται μαζική απεργία την 1η Οκτώβριου - Προσεχώς αποφάσεις για τα ΜΜΜ Φωτογραφία: Eurokinissi
Αντίστροφη μέτρηση για την απεργία 1η Οκτώβρη, με την ΓΣΕΕ να προαναγγέλει δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνθημα για γενική απεργία την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, έδωσε η ΓΣΕΕ, αντιδρώντας στο νέο εργατικό νομοσχέδιο και την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Διοίκησης την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας.

Με βάση αυτή την εξέλιξη, αναμένεται η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων και της ΑΔΕΔΥ, ενώ το ΠΑΜΕ έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεση του να προχωρήσει σε πανεργατική απεργία.

Η ΓΣΕΕ, ζητά την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Εργασίας που επιβάλει μεταξύ άλλων 13ωρο εργασίας και στον ίδιο εργοδότη και παράλληλα διεκδικεί:

α) Συλλογικές συμβάσεις για όλους

β) Μείωση χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα.

Την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την αναδρομική καταβολή της απώλειας των αυξήσεων της περασμένης τριετίας, σε συνδυασμό με την επαναφορά του ΕΚΑΣ και των Δωρων, ζητά και το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων.

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων, με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, κατηγορούν τον πρωθυπουργό για «εμπαιγμό και απαξίωση» απέναντι σε μια κοινωνική ομάδα η οποία απώλεσε το 50% του εισοδήματος της από την έναρξη εφαρμογής των μνημονίων.

Δυναμικό παρών από τους Οικοδόμους

Δυναμικό παρών στην απεργία της ΓΣΕΕ θα δώσει και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Ελλάδος όπου σύμφωνα με ανακοίνωσή τους καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν μαζικά και αποφασιστικά στην 24ωρη απεργία της 1ης Οκτώβρη, δίνοντας ηχηρή απάντηση στα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης και της μεγαλοεργοδοσίας.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους διεκδικούν:

  • 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, με πλήρη δικαιώματα.
  • Μισθούς και μεροκάματα που να καλύπτουν τις ανάγκες μας.
  • Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
  • Να μπορούμε να γυρνάμε γεροί και ζωντανοί στα σπίτια μας.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξει και αντίδραση της ΑΔΕΔΥ αλλά ενημέρωση για τυχόν συμμετοχή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην απεργία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Από το 1555 στο 1566 και το my1521: Τρεις τετραψήφιοι αριθμοί αλλάζουν την καθημερινότητα

Από το 1555 στο 1566 και το my1521: Τρεις τετραψήφιοι αριθμοί αλλάζουν την καθημερινότητα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Τα 7 φρούτα με αντικαρκινική δράση

Τα 7 φρούτα με αντικαρκινική δράση

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Πηγές Υπουργείου Τουρισμού για απεργία ταξί: «Η ΚΥΑ δεν φέρνει νέες ρυθμίσεις αλλά ενισχύει το υπάρχον καθεστώς»

Πηγές Υπουργείου Τουρισμού για απεργία ταξί: «Η ΚΥΑ δεν φέρνει νέες ρυθμίσεις αλλά ενισχύει το υπάρχον καθεστώς»

Ελλάδα
ΓΣΕΕ: Ολοταχώς για πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

ΓΣΕΕ: Ολοταχώς για πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Ελλάδα
Hellenic Train: 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών την Πέμπτη - «Απολύσεις εργαζομένων με προβλήματα υγείας»

Hellenic Train: 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών την Πέμπτη - «Απολύσεις εργαζομένων με προβλήματα υγείας»

Ελλάδα
Ξεκινήσαν η 48ωρη απεργία στα ταξί

Ξεκινήσαν η 48ωρη απεργία στα ταξί

Ελλάδα

NETWORK

Τσιάρας: Σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ με τους περιφερειάρχες για τις ζωονόσους

Τσιάρας: Σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ με τους περιφερειάρχες για τις ζωονόσους

healthstat.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Ανακαλούνται επικίνδυνα κουκλάκια LABUBU – Πωλούνται μέσω SHEIN

Ανακαλούνται επικίνδυνα κουκλάκια LABUBU – Πωλούνται μέσω SHEIN

healthstat.gr
9ο Ενεργειακό Φόρουμ SEEF2025: Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ηγέτης στον ευρωπαϊκό και διατλαντικό ενεργειακό χάρτη

9ο Ενεργειακό Φόρουμ SEEF2025: Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ηγέτης στον ευρωπαϊκό και διατλαντικό ενεργειακό χάρτη

ienergeia.gr
Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

healthstat.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Lundbeck: Επιλέγει τη Swixx ως βασικό συνεργάτη σε μια μετασχηματιστική πολυπεριφερειακή συμφωνία

Lundbeck: Επιλέγει τη Swixx ως βασικό συνεργάτη σε μια μετασχηματιστική πολυπεριφερειακή συμφωνία

healthstat.gr