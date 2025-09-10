Games
«Αν δεν μου δώσεις 3.000 ευρώ δεν σε χειρουργώ»: Και δεύτερη καταγγελία για τον καρδιοχειρούργο

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Κατηγορείται για το πλημμέλημα της δωροληψίας.

Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη επ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι». Σε βάρος του γιατρού ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται πως απαίτησε φακελάκι για να χειρουργήσει καρδιοπαθή ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται ενώ μιλά για «παγίδα» που στήθηκε, όπως ισχυρίζεται, από τη σύζυγο του ασθενούς που του έδωσε το φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Νέα καταγγελία σε βάρος του

Σε βάρος του πάντως υπάρχει και δεύτερη καταγγελία για χρήματα που φέρεται να ζητούσε από άλλη ασθενή προκειμένου να τη χειρουργήσει. Όπως υποστηρίζει, σε δηλώσεις της στο ΕΡΤnews η νύφη της ασθενούς, ο γιατρός τους εκβίαζε, λέγοντας πως αν δεν του δώσουν τρία χιλιάρικα δεν θα τη βάλει στο χειρουργείο.

Τέμπη: Συνεχίζεται η ανάκριση για το δυστύχημα - Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς

Τέμπη: Συνεχίζεται η ανάκριση για το δυστύχημα - Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς

Ελλάδα
Σαρακήνικο Μήλου: Ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου

Σαρακήνικο Μήλου: Ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου

Ελλάδα

Η συγκεκριμένη γυναίκα ισχυρίζεται μάλιστα πως της είπε συγκεκριμένα ότι «θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.

Ιπποκράτειο: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη με «φακελάκι»

Ιπποκράτειο: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη με «φακελάκι»

Ελλάδα
Ο ΙΣΑ ζητάει τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι» στο «Ιπποκράτειο»

Ο ΙΣΑ ζητάει τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι» στο «Ιπποκράτειο»

Ελλάδα
Ιπποκράτειο: Ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής πιάστηκε με «φακελάκι»

Ιπποκράτειο: Ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής πιάστηκε με «φακελάκι»

Ελλάδα
Άρης Μουγκοπέτρος: Όσα δήλωσε μετά την επέμβασή του «Το πρόβλημα στο μάτι ήταν πιο δύσκολο…»

Άρης Μουγκοπέτρος: Όσα δήλωσε μετά την επέμβασή του «Το πρόβλημα στο μάτι ήταν πιο δύσκολο…»

Life

