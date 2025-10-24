Ο 13χρονος αγόρασε τους μαγνήτες από το Temu και τους κατάπιε.

Στο χειρουργείο κατέληξε ένας 13χρονος στη Νέα Ζηλανδία, που κατάπιε 80-100 μαγνήτες, τους οποίους αγόρασε online και οι χειρουργοί αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν ιστό από το έντερό του.

Αφού υπέφερε τέσσερις ημέρες από πόνο στην κοιλιά, το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ταουράνγκα. «Αποκάλυψε ότι πριν από περίπου μία εβδομάδα είχε καταπιεί 80-100 μαγνήτες νεοδυμίου, 5x2mm», σύμφωνα με έκθεση των νοσοκομειακών γιατρών στο New Zealand Medical Journal.

Αυτοί οι μαγνήτες έχουν απαγορευτεί στη Νέα Ζηλανδία από το 2013 και ο ανήλικος τους αγόρασε από το Temu, που ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να τηρεί τις απαιτήσεις ασφαλείας στη χώρα.

Η ακτινογραφία αποκάλυψε πως είχαν συγκεντρωθεί σε τέσσερις ευθείες στο έντερο. «Φαινόταν να βρίσκονται σε ξεχωριστά τμήματα του εντέρου, που είχαν κολλήσει εξαιτίας των μαγνητικών δυνάμεων», ανέφεραν οι γιατροί.

Η πίεση από τους μαγνήτες είχε προκαλέσει νέκρωση σε τέσσερα σημεία του λεπτού εντέρου και του τυφλού (στο παχύ έντερο). Οι χειρουργοί αφαίρεσαν τον νεκρό ιστό και το αγόρι πήρε εξιτήριο έπειτα από νοσηλεία οχτώ ημερών.

«Αυτή η περίπτωση αναδεικνύει όχι μόνο τους κινδύνους της κατάποσης μαγνητών, αλλά και εκείνους στη διαδικτυακή αγορά για τα παιδιά», υπογράμμισαν οι γιατροί, που επεσήμαναν ότι μια τέτοια εγχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλοκές μελλοντικά, όπως η απόφραξη εντέρου, η κοιλιοκήλη και ο χρόνιος πόνος.

