Τέμπη: Συνεχίζεται η ανάκριση για το δυστύχημα - Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς

Στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς για τον υφυπουργό Χρ. Τριαντόπουλο. Συγγενείς των θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας καλούνται για να καταθέσουν στο πλαίσιο της ανάκρισης

Στην Αρεοπαγίτη- ανακρίτρια που διενεργεί την έρευνα για τον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο και τυχόν συμμετόχων, προσήλθε για ναγια να καταθέσει ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, Νίκος Πλακιάς ο οποίος έχει δηλώσει, μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων, παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας.

Ο Νίκος Πλακιάς έφτασε στο Εφετείο της Αθήνας, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του. Λίγο πριν μπει στο γραφείο της ανακρίτριας συνάντησε ένα στενό φίλο του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που κάηκαν στην πυρκαγιά στο Μάτι ο οποίος τον περίμενε και τον αγκάλιασε. Όπως είπε, του το ζήτησε ο φίλος του, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να καταλαβαίνει το Νίκο Πλακιά.

Την κλήση του για να καταθέσει είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Νίκος Πλακιάς με ανάρτησή του στο facebook.

Πριν από δύο μήνες δήλωσα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την ποινική υπόθεση σε βάρος του Τριαντοπούλου καθώς και άλλων συμμετόχων του .

Την Τέταρτη θα βρεθώ ενώπιον της Ανακρίτριας στον Άρειο Πάγο για να υποστηρίξω το αυτονόητο.

Δεν είναι δυνατόν !!!

Ο υπεύθυνος που βρήκα τα οστά των παιδιών μου δεκατρία χλμ μακριά να δικαστεί για ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ !!!!

Εγώ θα είμαι εκεί όπως θα είμαι και στον Καραμανλή και στον Σπιρτζη .

Θα είμαι εκεί για το δίκαιο και την αλήθεια .

Θα είμαι εκεί για τα παιδιά μου και τον άδικο χαμό τους.

Θα είμαι εκεί που πρέπει να είμαι !!!

Στη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του Χρ. Τριαντόπουλου, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του από τη Βουλή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος , οι οικογένειες των θυμάτων τονίζουν ότι η αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας, αμέσως μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα τους οδήγησε να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές

Τι αναφέρουν οι συγγενείς

Οι περιγραφόμενες αναλυτικά πράξεις και παραλείψεις που έγιναν και με τη συμμετοχή του ελεγχόμενου από τη Δικαιοσύνη πρώην υπουργού επέφεραν, όπως υποστηρίζουν, ανεπανόρθωτη βλάβη στην πληρότητα της ανακριτικής έρευνας, στην αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και αυτονοήτως επέφεραν βλάβη στους ίδιους τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και τους συγγενείς των θυμάτων που δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας λόγω της ψυχικής οδύνης που έχουν υποστεί.

Στη σχετική δήλωση αναφέρεται ότι δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής ότι εξαιτίας της αλλοίωσης στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος πολλοί συγγενείς, όπως η οικογένεια του Βαΐου Βλάχου, αναγκάστηκαν να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές για να συγκεντρώσουν στοιχεία και να φωτίσουν σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, την ώρα μάλιστα που πενθούσαν για τον χαμό του παιδιού τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους οι συγγενείς των θυμάτων υποστηρίζουν ότι η σπουδή των εμπλεκόμενων στην παράνομη επέμβαση στον τόπο του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου και του Χρήστου Τριαντόπουλου, καταδεικνύει ότι οι κατηγορούμενοι σκόπευαν να βλάψουν τα δικονομικά και ουσιαστικά δικαιώματα των συγγενών των θυμάτων, αφού ήταν σε πλήρη γνώση των συνεπειών που αμέσως προέκυπταν από τις δικές τους παρεμβάσεις.