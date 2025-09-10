Σαρακήνικο Μήλου: Ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου

Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κατατεθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και τα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάκλησης.

Με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια εταιρείας για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στο Σαρακήνικο της Μήλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, κατά τον έλεγχο για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς του νησιού, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κατατεθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και τα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάκλησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Μήλου:

«Δικαίωση για τον Δήμο Μήλου – Ανάκληση οικοδομικής άδειας στην περιοχή Σαρακήνικο

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει τους δημότες ότι, με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου (ΥΔΟΜ), ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια με Α/Α Πράξης 1134683/25-07-2024 της εταιρείας UNIQUE DEVELOPMENTS Α.Τ.Ε.Ε. για έργο στην περιοχή Σαρακήνικο

Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για τη Μήλο, καθώς αποδεικνύει πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν με διαφάνεια, συνέπεια και αυστηρή τήρηση της νομιμότητας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κατατεθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάκλησης. Η ΥΔΟΜ Μήλου προχώρησε έγκαιρα και αποφασιστικά στις νόμιμες ενέργειες, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει καμία κατασκευή που δεν συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Ο Δήμος Μήλου παραμένει σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο το νησί, τη γη και το μέλλον των κατοίκων του».

