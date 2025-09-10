Αύριο η πρώτη φθινοπωρινή μέρα: Πού και τι ώρα σφοδρές καταιγίδες

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες, με ένα βαρομετρικό χαμηλό να έρχεται από την Ιταλία και να φέρνει βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο σε πολλές περιοχές τις χώρας καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό θα δώσει αρκετές καταιγίδες σε πόλεις της χώρας.

Αύριο Πέμπτη και Παρασκευή, βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται στο βόρειο - βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, θέλει προσοχή από αύριο το απόγευμα, το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Μακεδονία, όπου θα δεχτούν βροχές και τοπικές ισχυρές καταιγίδες. Δεν αποκλείεται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις και αυξημένη συχνότητα κεραυνών.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα.

Επομένως αύριο η χώρα θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα, από τη Θεσσαλία και πιο νότια θα επικρατήσει το καλοκαιράκι και πιο βόρεια έρχεται μία δόση φθινοπώρου, μία ανάσα φθινοπωρινή που όμως χριεάζεται προσοχή γιατί αυτά τα φαινόμενα μπορεί να έχουν ένταση.

Το Σαββατοκύριακο θα περιοριστεί η αστάθεια, θα ενισχυθούν τα μελτέμια και θα πέσει η θερμοκρασία, για να έχουμε πιο συμβατές για την εποχή συνθήκες.

Σύμφωνα με το windy, βροχές θα πέσουν από το μεσημέρι και μετά σε πόλεις όπως η Κοζάνη, η Λαμία, Πτολεμαΐδα, Έδεσσα, Καστοριά, Φλώρινα, Αριδαία, Γιαννιτσά και σε άλλες περιοχές.

Ωστόσο, μετά από τις 6 το απόγευμα ο καιρός, σύμφωνα με τους χάρτες στο windy θα βελτιωθεί χωρίς θα αναμένονται φαινόμενα μέχρι αργά το βράδυ.