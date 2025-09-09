Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές της εβδομάδας

Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές μπόρες συνθέτουν το καιρικό σκηνικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Διανύουμε την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη με τον καιρό να κινείται σε ρυθμούς καλοκαιρίας αν και δεν θα λείψουν κάποιες πρόσκαιρες βροχές που παραπέμπουν σε τοπικά μπουρίνια. Στη νέα του πρόγνωση ο μετεωρολόγος του STAR και πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι «δεν διαφαίνονται σημαντικές βροχές στη χώρα μας τις επόμενες μέρες.»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα φαινόμενα της Παρασκευής που θα εκδηλωθούν «κεντρικά και βόρεια» και «σποραδικά από βδομάδα, παρά το αποκομμένο χαμηλο (cut off) που δημιουργείται στη μέση τροπόσφαιρα». Σύμφωνα με τα όσα τονίζει ο κ. Κολυδάς τα φαινόμενα δεν θα είναι γενικευμένα αλλά θα περιορίζονται κυρίως σε συγκεκριμένες περιοχές του ηπειρωτικού κορμού. Με τα δεδομένα αυτά ο καιρός θα κυλήσει σε ήπιες συνθήκες ενώ πρόσκαιρη αστάθεια με τοπικές βροχές θα καταγραφεί προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς συνολική επιδείνωση του καιρού.

H ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

{https://x.com/KolydasT/status/1965364199317500136}

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις βροχές των επόμενων ημερών

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, κυρίως ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 29 με 31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη 11 του μήνα θα σημειωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, έως το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, βαθμιαία θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ενώ για την Παρασκευή αναμένονται νεφώσει παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα κυρίως στην κεντρική Μακεδονία θα διατηρηθούν ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από αργά το απόγευμα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.