Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

ΓΣΕΕ: Ολοταχώς για πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

ΓΣΕΕ: Ολοταχώς για πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Ολοταχώς για πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ την 1η Οκτωβρίου.

Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ και αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Διοίκησης την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.

Η ΓΣΕΕ ζητά την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας που επιβάλει μεταξύ άλλων 13ωρο εργασίας και στον ίδιο εργοδότη και διεκδικεί παράλληλα:

  • Συλλογικές συμβάσεις για όλους
  • Μείωση χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα, ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η ποιότητα της εργασίας
  • Ο κόσμος της εργασίας δείχνει ξεκάθαρα την απογοήτευση και την οργή του για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. Μία δέσμη μέτρων με διπλή στόχευση: από τη μία την περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας με την εξυπηρέτηση πολύ συγκεκριμένων εργοδοτικών συμφερόντων και από την άλλη την αποδυνάμωση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Απογοήτευση η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από την απαξίωση που έδειξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην οποία δεν ανέφερε τίποτα ουσιαστικό για την εργασία, υπερασπιζόμενος μόνο σθεναρά την καθιέρωση του 13ώρου.

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αντί να εστιάζονται σε μια ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση, με φορολόγηση μερισμάτων και τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, αντί να προαναγγέλλεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επιλέχθηκε με επικοινωνιακά τεχνάσματα να ανακοινωθούν αναιμικά μέτρα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε πάνε ταμείο ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο - Οι ημερομηνίες πληρωμής

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε πάνε ταμείο ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο - Οι ημερομηνίες πληρωμής

Οικονομία
Hellenic Train: 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών την Πέμπτη - «Απολύσεις εργαζομένων με προβλήματα υγείας»

Hellenic Train: 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών την Πέμπτη - «Απολύσεις εργαζομένων με προβλήματα υγείας»

Ελλάδα
Ξεκινήσαν η 48ωρη απεργία στα ταξί

Ξεκινήσαν η 48ωρη απεργία στα ταξί

Ελλάδα
Χωρίς ταξί η Αττική την Τρίτη και την Τετάρτη - 48ωρή απεργία

Χωρίς ταξί η Αττική την Τρίτη και την Τετάρτη - 48ωρή απεργία

Ελλάδα

NETWORK

Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

healthstat.gr
Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

ienergeia.gr
Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

ienergeia.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

ienergeia.gr
Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

healthstat.gr
Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

healthstat.gr
METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

ienergeia.gr
ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

healthstat.gr