Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Υπάρχει σημαντικό περιθώριο για σεισμό 4,5 ρίχτερ τις επόμενες μέρες

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφερόμενος στον σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Νέα Στύρα Εύβοιας και έγινε αισθητός σε όλη την Αθήνα.

«Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια», είπε στο MEGA ο δρ. σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«5,2 επιφανειακός σεισμός αρκετά δυνατός. (…) Είναι ένας σεισμός με εστία στον θαλάσσιο χώρο στον νότιο ευβοϊκό κόλπο. Είναι κοντά μας γι’ αυτό και έγινε πολύ έντονα αισθητός».

«Αποτελεί μία κλασική περίπτωση δυνατού, επιφανειακού σεισμού, από αυτούς που πάρα πολλές φορές έχουμε βιώσει» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη ακόμα και 4,5 ρίχτερ».

Σε ερώτηση εάν αυτός ο σεισμός θα μπορούσε θα «ξυπνήσει» το ρήγμα της Πάρνηθας ανέφερε πως αυτό φαίνεται δύσκολο καθώς όπως είπε ο πρώτος σεισμός θα έπρεπε να είναι αρκετά πιο δυνατός από αυτόν που σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα.

Βίντεο δείχνουν την ένταση του σεισμού

Βίντεο που εξασφάλισε το τοπικό μέσο evima.gr δείχνουν σκηνές μέσα από σούπερ μάρκετ, όπου αντικείμενα πέφτουν από τα ράφια κατά τη διάρκεια της δόνησης.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης του Ertnews το βράδυ της Δευτέρας χτύπησε ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Οι δημοσιογράφοι αντιλήφθηκαν την σεισμική δόνηση και διατήρησαν την ψυχραιμία τους, ενώ ο παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο που ξεκίνησε η εκπομπή.

