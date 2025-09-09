Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Από το 2026, ο νέος δείκτης θα υπολογίζει τη μέση ετήσια αύξηση μισθών, που παραδοσιακά είναι υψηλότερη, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερες συντάξεις για όσους αποχωρούν από την εργασία από την 1.1.2026.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 μπαίνει σε εφαρμογή ένας νέος μηχανισμός υπολογισμού των ανταποδοτικών συντάξεων, που αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.

Πρόκειται για τον λεγόμενο Δείκτη Μισθών, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό τιμαριθμικό μηχανισμό και θα συνδέει τις αποδοχές των νέων συνταξιούχων με την πορεία των μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Μέχρι σήμερα, ο υπολογισμός των συντάξεων βασίζεσαι κυρίως στον πληθωρισμό. Από το 2026, ο νέος δείκτης θα υπολογίζει τη μέση ετήσια αύξηση μισθών, που παραδοσιακά είναι υψηλότερη, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερες συντάξεις για όσους αποχωρούν από την εργασία από την 1.1.2026.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η αύξηση στις ανταποδοτικές συντάξεις θα φτάσει από 14 έως 70 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος που αποχωρεί το 2025 με συντάξιμο μισθό 1.575 ευρώ θα λάβει σύνταξη 1.257 ευρώ.

Ο ίδιος εργαζόμενος, αν αποχωρήσει το 2026, θα έχει συντάξιμο μισθό 1.662 ευρώ και σύνταξη 1.279 ευρώ – δηλαδή 22 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα.

Ενδεικτικά, εάν μέσα στο 2025 οι μισθοί καταγράψουν αύξηση 3,5%, τότε το ίδιο ποσοστό θα περάσει αυτούσιο στον υπολογισμό της σύνταξης.

Αντίστοιχα, η τελική σύνταξη θα προσαρμοστεί ανοδικά, δίνοντας στον νέο συνταξιούχο σαφές πλεονέκτημα σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Με αυτόν τον μηχανισμό, η σύνταξη παύει να εξαρτάται μόνο από τον πληθωρισμό και συνδέεται πλέον με την πραγματική εξέλιξη των αποδοχών στην αγορά εργασίας. Όσο υψηλότερος είναι ο συντάξιμος μισθός, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η τελική σύνταξη.

Με το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων, οι συντάξιμες αποδοχές συνδέονται πλέον άμεσα με την πορεία των μισθών στην ελληνική οικονομία, μέσω του λεγόμενου Δείκτη Μισθών. Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξιμες αποδοχές, που αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό της μελλοντικής σύνταξης, δεν παραμένουν σταθερές σε σταθερές τιμές του παρελθόντος, αλλά κινούνται παράλληλα με τις μεταβολές των μισθών.

Συγκεκριμένα: όταν οι μισθοί καταγράφουν άνοδο, οι συντάξιμες αποδοχές αυξάνονται αντίστοιχα, διασφαλίζοντας ότι η σύνταξη θα ακολουθεί την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Σε περιόδους στασιμότητας, όταν δηλαδή οι μισθοί παραμένουν αμετάβλητοι, οι συντάξιμες αποδοχές δεν αλλάζουν, διατηρώντας τη βάση υπολογισμού σταθερή.

Αντιθέτως, σε περιόδους ύφεσης ή οικονομικής κρίσης, όπου οι μισθοί ενδέχεται να μειωθούν, και οι συντάξιμες αποδοχές θα προσαρμοστούν προς τα κάτω, αντικατοπτρίζοντας την πραγματική οικονομική κατάσταση.

Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να εξισορροπήσει τη σύνδεση της σύνταξης με την οικονομική πραγματικότητα, αποφεύγοντας τα φαινόμενα υπερβολικής αύξησης ή αδικαιολόγητης μείωσης που παρατηρούνταν σε προηγούμενα συστήματα. Ωστόσο, η σύνδεση αυτή φέρνει μαζί της και προκλήσεις: η μελλοντική σύνταξη θα εξαρτάται περισσότερο από τις διακυμάνσεις της οικονομίας, καθιστώντας την ευαίσθητη σε κρίσεις και οικονομικές μεταβολές.

Στην πράξη, ο Δείκτης Μισθών προσφέρει μια πιο δυναμική και «ζωντανή» προσέγγιση στον υπολογισμό των συντάξεων, αντικατοπτρίζοντας τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας και διασφαλίζοντας ότι η σύνταξη θα παραμένει συνδεδεμένη με την αγοραστική δύναμη των πολιτών.