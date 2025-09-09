Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026
Από το 2026, ο νέος δείκτης θα υπολογίζει τη μέση ετήσια αύξηση μισθών, που παραδοσιακά είναι υψηλότερη, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερες συντάξεις για όσους αποχωρούν από την εργασία από την 1.1.2026.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 μπαίνει σε εφαρμογή ένας νέος μηχανισμός υπολογισμού των ανταποδοτικών συντάξεων, που αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.

Πρόκειται για τον λεγόμενο Δείκτη Μισθών, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό τιμαριθμικό μηχανισμό και θα συνδέει τις αποδοχές των νέων συνταξιούχων με την πορεία των μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Μέχρι σήμερα, ο υπολογισμός των συντάξεων βασίζεσαι κυρίως στον πληθωρισμό. Από το 2026, ο νέος δείκτης θα υπολογίζει τη μέση ετήσια αύξηση μισθών, που παραδοσιακά είναι υψηλότερη, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερες συντάξεις για όσους αποχωρούν από την εργασία από την 1.1.2026.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η αύξηση στις ανταποδοτικές συντάξεις θα φτάσει από 14 έως 70 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος που αποχωρεί το 2025 με συντάξιμο μισθό 1.575 ευρώ θα λάβει σύνταξη 1.257 ευρώ.

Ο ίδιος εργαζόμενος, αν αποχωρήσει το 2026, θα έχει συντάξιμο μισθό 1.662 ευρώ και σύνταξη 1.279 ευρώ – δηλαδή 22 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα.

Ενδεικτικά, εάν μέσα στο 2025 οι μισθοί καταγράψουν αύξηση 3,5%, τότε το ίδιο ποσοστό θα περάσει αυτούσιο στον υπολογισμό της σύνταξης.

Αντίστοιχα, η τελική σύνταξη θα προσαρμοστεί ανοδικά, δίνοντας στον νέο συνταξιούχο σαφές πλεονέκτημα σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Με αυτόν τον μηχανισμό, η σύνταξη παύει να εξαρτάται μόνο από τον πληθωρισμό και συνδέεται πλέον με την πραγματική εξέλιξη των αποδοχών στην αγορά εργασίας. Όσο υψηλότερος είναι ο συντάξιμος μισθός, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η τελική σύνταξη.

Με το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων, οι συντάξιμες αποδοχές συνδέονται πλέον άμεσα με την πορεία των μισθών στην ελληνική οικονομία, μέσω του λεγόμενου Δείκτη Μισθών. Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξιμες αποδοχές, που αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό της μελλοντικής σύνταξης, δεν παραμένουν σταθερές σε σταθερές τιμές του παρελθόντος, αλλά κινούνται παράλληλα με τις μεταβολές των μισθών.

Συγκεκριμένα: όταν οι μισθοί καταγράφουν άνοδο, οι συντάξιμες αποδοχές αυξάνονται αντίστοιχα, διασφαλίζοντας ότι η σύνταξη θα ακολουθεί την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Σε περιόδους στασιμότητας, όταν δηλαδή οι μισθοί παραμένουν αμετάβλητοι, οι συντάξιμες αποδοχές δεν αλλάζουν, διατηρώντας τη βάση υπολογισμού σταθερή.

Αντιθέτως, σε περιόδους ύφεσης ή οικονομικής κρίσης, όπου οι μισθοί ενδέχεται να μειωθούν, και οι συντάξιμες αποδοχές θα προσαρμοστούν προς τα κάτω, αντικατοπτρίζοντας την πραγματική οικονομική κατάσταση.

Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να εξισορροπήσει τη σύνδεση της σύνταξης με την οικονομική πραγματικότητα, αποφεύγοντας τα φαινόμενα υπερβολικής αύξησης ή αδικαιολόγητης μείωσης που παρατηρούνταν σε προηγούμενα συστήματα. Ωστόσο, η σύνδεση αυτή φέρνει μαζί της και προκλήσεις: η μελλοντική σύνταξη θα εξαρτάται περισσότερο από τις διακυμάνσεις της οικονομίας, καθιστώντας την ευαίσθητη σε κρίσεις και οικονομικές μεταβολές.

Στην πράξη, ο Δείκτης Μισθών προσφέρει μια πιο δυναμική και «ζωντανή» προσέγγιση στον υπολογισμό των συντάξεων, αντικατοπτρίζοντας τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας και διασφαλίζοντας ότι η σύνταξη θα παραμένει συνδεδεμένη με την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Οικονομία
Πότε ξεκινούν οι αυξήσεις στις συντάξεις

Πότε ξεκινούν οι αυξήσεις στις συντάξεις

Οικονομία
Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις για όσους έχουν προσωπική διαφορά

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις για όσους έχουν προσωπική διαφορά

Οικονομία
Παιχνίδι με τις λέξεις για τις αυξήσεις στις συντάξεις και την προσωπική διαφορά

Παιχνίδι με τις λέξεις για τις αυξήσεις στις συντάξεις και την προσωπική διαφορά

Οικονομία

NETWORK

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

healthstat.gr

Γιάννης Τριήρης: Στη Δημοκρατία αδιέξοδα δεν υπάρχουν, ούτε στην Γαλλία, ούτε στην … Ελλάδα

ienergeia.gr
Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ: Προτεραιότητα η Προστασία του Καταναλωτή

Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ: Προτεραιότητα η Προστασία του Καταναλωτή

ienergeia.gr
Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

healthstat.gr
Το νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ παρουσιάστηκε για 1η φορά στην 89η ΔΕΘ

Το νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ παρουσιάστηκε για 1η φορά στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
7 διατροφικές ελλείψεις που είναι εξαιρετικά συχνές

7 διατροφικές ελλείψεις που είναι εξαιρετικά συχνές

healthstat.gr
Πότε θα αρχίσει να περπατάει το μωρό σας;

Πότε θα αρχίσει να περπατάει το μωρό σας;

healthstat.gr
Στο Gastech Forum του Μιλάνο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

Στο Gastech Forum του Μιλάνο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

ienergeia.gr