Ξεκινήσαν η 48ωρη απεργία στα ταξί

Ξεκινήσαν η 48ωρη απεργία στα ταξί
Ξεκίνησε η 48ωρη απεργία στα ταξί που προκύρηξε προ ημερών ο ΣΑΤΑ.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής – ΣΑΤΑ ξεκίνησε την 48ωρη απεργία από τις 6πμ της Τρίτης έως τις 6πμ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.

Συγκέντρωση την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10πμ έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ τονίζοντας ότι πρόκειται για «αγώνα επιβίωσης» για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

«Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει το ΣΑΤΑ.

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με ΒΑΝ.

Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί.

Η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, νομοθετεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ανθρώπων του μεροκάματου, απορρίπτοντας τον κοινωνικό διάλογο και το Σύνταγμα.

Δεν θα ανεχτούμε την ταπείνωση και τον αφανισμό μας.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι η άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025.

Επίσης:

  • Τερματισμό της ασυδοσίας των πολυεθνικών και των ψηφιακών πλατφορμών
  • Στήριξη του επαγγελματία οδηγού ταξί – Όχι στη διάλυση του κλάδου
  • Δικαιοσύνη, Ισότητα, Σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται στους δρόμους
  • Άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Ταξί που δημιούργησε η κυβέρνηση με την πολιτική της
  • «Λεωφορειολωρίδες – Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 1/1/2026 – Αθέμιτος Ανταγωνισμός – Φορολογικό, σφίγγουν τον κλοιό καθημερινά.Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο για τους ταξιτζήδες. Είναι αγώνας για τη Δημοκρατία, για την αξιοπρέπεια, για το δικαίωμα στην εργασία. Είναι αγώνας και για το επιβατικό κοινό», επισημαίνεται.
