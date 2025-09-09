Games
Καιρός: Καλοκαίρι και σήμερα στις περισσότερες περιοχές, πού θα βρέξει

Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου θα είναι σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους.

Το μεσημέρι – απόγευμα οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 33 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά και τα νότια βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 , τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές κυρίως στα γύρω ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα.νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

healthstat.gr

ienergeia.gr
ienergeia.gr
healthstat.gr
ienergeia.gr
healthstat.gr
healthstat.gr
ienergeia.gr