Απών ο εφέτης ανακριτής από το ραντεβού του με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών

Ερμητικά κλειστό βρήκαν το πρωί το γραφείο του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη, οι συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών παρά το ραντεβού που είχαν κλείσει μαζί του από την περασμένη Τρίτη, λόγω της περαίωσης της ανάκρισης. Μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων, πολλοί από τους οποίους είχαν ταξιδέψει όλο το βράδυ από την Αθήνα για να συναντήσουν τον εφέτη ανακριτή στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που τους εκπροσωπεί νομικά.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τη στάση του ανακριτή ο οποίος επιδεικτικά συνεχίζει, όπως ανέφερε, να τους αγνοεί, λέγοντας πως αν και είχαν ζητήσει εδώ και μία εβδομάδα να τον συναντήσουν, εκείνος επέλεξε να απουσιάζει από το γραφείο του, ενώ απών έμαθαν ότι είναι και ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάριστας στον οποίο επρόκειτο να διαβιβαστεί η ογκώδης δικογραφία των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως ο εφέτης ανακριτής ήταν νωρίς το πρωί στο γραφείο του αλλά στη συνέχεια, αναχώρησε χωρίς να δεχθεί τους συγγενείς των θυμάτων, τους ανθρώπους δηλ - που έχασαν παιδιά και συζύγους στο μοιραίο τρένο.

Οι συγγενείς συνοδεύονταν από την δικηγόρο τους κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία ήταν εκείνη που είχε επικοινωνήσει από την περασμένη Τρίτη με τη γραμματέα του εφέτη ανακριτή ( τελευταία φορά στο γραφείο του ήταν την περασμένη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου) για να κλείσει το σημερινό ραντεβού το οποίο τελικά ουδέποτε έγινε.

Έντονη κινητικότητα

Στο μεταξύ, από το πρωί που έφτασε στο γραφείο του ο εφέτης ανακριτής κ. Σωτήρης Μπακαΐμης επικρατούσε έντονη κινητικότητα εντός του δικαστικού Μεγάρου Λάρισας. Καρότσια με φακέλους ανεβοκατέβαιναν μεταξύ 4ου και 3ου ορόφου, μεταφέροντας προφανώς τη δικογραφία, μετά την κήρυξη του πέρατος της ανάκρισης για να την παραλάβει ο Προϊσταμένος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισαςκ. Τσόγκας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αγνοείται η δικογραφία!

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου που βρέθηκε μπροστά σε κλειστές πόρτες, όσες ώρες ήταν στα δικαστήρια της Λάρισας, εμφανίστηκε δύσπιστη για την ...τύχη της δικογραφίας λέγοντας πως ουδείς γνωρίζει με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται!!!

Πυρασφάλεια

Στο μεταξύ ο ΕΟΔΑΔΑΑΜ απέστειλε στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα του πιστοποιημένου Γερμανικού εργαστηρίου, που έλεγξε δείγματα καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Το πόρισμα θα μεταφραστεί επισήμως στα ελληνικά τις επόμενες ημέρες. Στο ελληνικό κείμενο που το συνοδεύει όμως συμπεραίνεται ότι από τις μετρήσεις, ο μέγιστος ρυθμος εκπομπής θερμότητας στα βαγόνια Β2 και Β4 ήταν πολύ πάνω από τον μέσο όρο., γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά για το αν τηρούνταν τότε και αν τηρούνται και σήμερα οι κανόνες πυρασφάλειας στα τρένα.