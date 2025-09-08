Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Απών ο εφέτης ανακριτής από το ραντεβού του με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών

Απών ο εφέτης ανακριτής από το ραντεβού του με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών
Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως ο εφέτης ανακριτής ήταν νωρίς το πρωί στο γραφείο του αλλά στη συνέχεια, αναχώρησε χωρίς να δεχθεί τους συγγενείς των θυμάτων, τους ανθρώπους δηλ - που έχασαν παιδιά και συζύγους στο μοιραίο τρένο.

Ερμητικά κλειστό βρήκαν το πρωί το γραφείο του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη, οι συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών παρά το ραντεβού που είχαν κλείσει μαζί του από την περασμένη Τρίτη, λόγω της περαίωσης της ανάκρισης. Μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων, πολλοί από τους οποίους είχαν ταξιδέψει όλο το βράδυ από την Αθήνα για να συναντήσουν τον εφέτη ανακριτή στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που τους εκπροσωπεί νομικά.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τη στάση του ανακριτή ο οποίος επιδεικτικά συνεχίζει, όπως ανέφερε, να τους αγνοεί, λέγοντας πως αν και είχαν ζητήσει εδώ και μία εβδομάδα να τον συναντήσουν, εκείνος επέλεξε να απουσιάζει από το γραφείο του, ενώ απών έμαθαν ότι είναι και ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάριστας στον οποίο επρόκειτο να διαβιβαστεί η ογκώδης δικογραφία των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως ο εφέτης ανακριτής ήταν νωρίς το πρωί στο γραφείο του αλλά στη συνέχεια, αναχώρησε χωρίς να δεχθεί τους συγγενείς των θυμάτων, τους ανθρώπους δηλ - που έχασαν παιδιά και συζύγους στο μοιραίο τρένο.

Οι συγγενείς συνοδεύονταν από την δικηγόρο τους κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία ήταν εκείνη που είχε επικοινωνήσει από την περασμένη Τρίτη με τη γραμματέα του εφέτη ανακριτή ( τελευταία φορά στο γραφείο του ήταν την περασμένη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου) για να κλείσει το σημερινό ραντεβού το οποίο τελικά ουδέποτε έγινε.

Έντονη κινητικότητα

Στο μεταξύ, από το πρωί που έφτασε στο γραφείο του ο εφέτης ανακριτής κ. Σωτήρης Μπακαΐμης επικρατούσε έντονη κινητικότητα εντός του δικαστικού Μεγάρου Λάρισας. Καρότσια με φακέλους ανεβοκατέβαιναν μεταξύ 4ου και 3ου ορόφου, μεταφέροντας προφανώς τη δικογραφία, μετά την κήρυξη του πέρατος της ανάκρισης για να την παραλάβει ο Προϊσταμένος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισαςκ. Τσόγκας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αγνοείται η δικογραφία!

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου που βρέθηκε μπροστά σε κλειστές πόρτες, όσες ώρες ήταν στα δικαστήρια της Λάρισας, εμφανίστηκε δύσπιστη για την ...τύχη της δικογραφίας λέγοντας πως ουδείς γνωρίζει με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται!!!

Πυρασφάλεια

Στο μεταξύ ο ΕΟΔΑΔΑΑΜ απέστειλε στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα του πιστοποιημένου Γερμανικού εργαστηρίου, που έλεγξε δείγματα καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Το πόρισμα θα μεταφραστεί επισήμως στα ελληνικά τις επόμενες ημέρες. Στο ελληνικό κείμενο που το συνοδεύει όμως συμπεραίνεται ότι από τις μετρήσεις, ο μέγιστος ρυθμος εκπομπής θερμότητας στα βαγόνια Β2 και Β4 ήταν πολύ πάνω από τον μέσο όρο., γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά για το αν τηρούνταν τότε και αν τηρούνται και σήμερα οι κανόνες πυρασφάλειας στα τρένα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για όσους παίρνουν κλοζαπίνη – Αναθεωρημένες συστάσεις

ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για όσους παίρνουν κλοζαπίνη – Αναθεωρημένες συστάσεις

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «δικαιοσύνη» στα Τέμπη

Μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «δικαιοσύνη» στα Τέμπη

Ελλάδα
Συγκέντρωση για τα Τέμπη: «Βούλιαξε» το Σύνταγμα - Δείτε εικόνες

Συγκέντρωση για τα Τέμπη: «Βούλιαξε» το Σύνταγμα - Δείτε εικόνες

Ελλάδα
Συγκέντρωση για τα Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα - LIVE blog οι εξελίξεις

Συγκέντρωση για τα Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα - LIVE blog οι εξελίξεις

Ελλάδα
Τσίπρας και Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί για Αθήνα

Τσίπρας και Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί για Αθήνα

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Άνοια: Τα παιχνίδια που βοηθούν στη διατήρηση της μνήμης

Άνοια: Τα παιχνίδια που βοηθούν στη διατήρηση της μνήμης

healthstat.gr
FDA: Το νέο μέτρο κατά των «μαϊμού» Ozempic που κυκλοφορούν στην αγορά

FDA: Το νέο μέτρο κατά των «μαϊμού» Ozempic που κυκλοφορούν στην αγορά

healthstat.gr
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

ienergeia.gr
Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

ienergeia.gr
Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

ienergeia.gr
Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

healthstat.gr
Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

ienergeia.gr
Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

healthstat.gr