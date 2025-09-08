Games
Στη φυλακή ο 17χρονος για τις αρπαγές βρεφών – Επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα

Φωτογραφία: pixabay
Ο 17χρονος έχει υποστηρίξει ότι στόχος του ήταν να «τιμωρήσει» τις οικογένειες Ρομά επειδή, κατά την άποψή του, δεν φρόντιζαν τα παιδιά τους.

Με την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος της αρπαγής ανηλίκων κατά συρροή απολογήθηκε στην ανακρίτρια ο 17χρονος ο οποίος άρπαξε το 30 ημερών βρέφος στον Πειραιά, το μεσημέρι της Τετάρτης ενώ ομολόγησε πως ευθύνεται και για την αρπαγή από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια βρέφους που είχε βρεθεί στον Άλιμο τον περασμένο Μάιο.

Ο 17χρονος ο οποίος κατηγορείται επίσης για το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο κατά συρροή, έχει υποστηρίξει ότι στόχος του ήταν να «τιμωρήσει» τις οικογένειες Ρομά επειδή , κατά την άποψή του, δεν φρόντιζαν τα παιδιά τους.

Ενώπιον της ανακρίτριας επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία ωστόσο θα αξιολογηθούν με τη πιθανή διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν πάντως, μετά την απολογία του 17χρονου, την προφυλάκισή του.

Στο παρελθόν ο 17χρονος φέρεται να είχε παρουσιαστεί και ως ελεγκτής σε λεωφορεία, εισπράττοντας χρήματα από επιβάτες. Στη σύλληψή του προχώρησαν οι αστυνομικοί, από την τραπεζική κάρτα που χρησιμοποίησε στο σούπερ μάρκετ όπου έγινε η πρώτη αρπαγή του μωρού που του αποδίδεται.

