Ηράκλειο: Νέα τροπή με τον ξυλοδραμό 65χρονου από ανήλικο - Τι ισχυρίστηκε ο 15χρονος

Ο ανήλικος έριξε με βίαιο τρόπο τον άνδρα στη μέση του δρόμου.

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση με το βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η βίαιη απώθηση άνδρα από ανήλικο, σε συνοικία του Ηρακλείου.

Ο ανήλικος παρουσιάστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ασφάλεια Ηρακλείου, περιγράφοντας τα γεγονότα από τη δική του σκοπιά.

Ο 15χρονος, ο οποίος συνοδευόταν από τη μητέρα του, κατήγγειλε ότι ενώ περπατούσε αμέριμνος μαζί με δύο φίλες του στην περιοχή των Πατελών, ξαφνικά – χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι – εκείνος και η παρέα του δέχθηκαν χυδαίες ύβρεις από οδηγό αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο 65χρονος οδηγός φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή οι ανήλικοι του είχαν «κλείσει» το δρόμο. Κουβέντα στην κουβέντα εξήλθε του οχήματός του, καθώς οι έφηβοι τού ζήτησαν το λόγο, και πιάστηκε στα χέρια με τον 15χρονο, όπως ισχυρίστηκε ο τελευταίος, ο οποίος δήλωσε ότι βρισκόταν σε φάση άμυνας. Υποστήριξε επίσης ότι αυτό που βλέπουμε στο βίντεο είναι η κατάληξη του επεισοδίου, κι ενώ νωρίτερα τού είχε επιτεθεί πρώτος ο οδηγός.

Ο ανήλικος κατέθεσε μήνυση στον 65χρονο, αλλά και στον άνθρωπο που βιντεοσκοπούσε με το κινητό του το όλο σκηνικό, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Εκείνο που προκύπτει προανάκριση είναι ότι όντως προηγήθηκε επεισόδιο σε βάρος του 15χρονου. Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι το απόσπασμα που δόθηκε στην δημοσιότητα σε καμία περίπτωση δεν απηχεί τις πραγματικές διαστάσεις του όλου συμβάντος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα αναμένεται να κατατεθεί μήνυση και εκ μέρους του 65χρονου, συνταξιούχου καθηγητή μαθηματικών.

Πηγή: cretalive.gr