Στη φυλακή οι αρχηγοί του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων

Προφυλακίστηκαν τα αρχηγικά μέλη και όσοι φέρονται να είχαν «κομβικό» ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τη μαραθώνια απολογία τους, αργά χθες τη νύχτα, έξι από τους 22 κατηγορουμένους για συμμετοχή στο κύκλωμα λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων που εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία.

Με τη σύμφωνη γνώμη της 11ης τακτικής ανακρίτριας στην οποία απολογήθηκαν και του εισαγγελέα, προφυλακίστηκαν τα αρχηγικά μέλη και όσοι φέρονται να είχαν «κομβικό» ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Συγκεκριμένα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, οι δύο κατά το κατηγορητήριο υπαρχηγοί και ακόμα τρία άτομα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς.

Η στάση των κατηγορουμένων στην ανακρίτρια

Ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας, τηρώντας το δικαίωμα της σιωπής που του δίνει ο νόμος.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν όσα κατά περίπτωση, τους αποδίδονται για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητα, ισχυριζόμενοι πως δεν συνδέονται με το λαθρεμπόριο καυσίμων. και ισχυρίστηκαν πως δεν συμμετείχαν σε έκνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο και την νοθεία καυσίμων.

Όλα ήταν νόμιμα, υποστηρίζει ο 66χρονος φερόμενος ως υπαρχηγός

Ο 66χρονος επιχειρηματίας από την Αλβανία ο οποίος κατηγορείται ως υπαρχηγός του κυκλώματος υποστήριξε μάλιστα πως παρά τους ελέγχους που έχουν γίνει στις εταιρείες του, ποτέ δεν βρέθηκε κάτι επιλήψιμο σε βάρος του, λέγοντας χαρακτηριστικά:«Δεν έχω καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα. Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα Τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα» φέρεται να είπε.

Τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ για τη δράση τους

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα λειτουργούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2025 με ιεραρχική δομή και δύο βασικές υποομάδες:

Η πρώτη υποομάδα, με έδρα εικονική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, εισήγαγε μεγάλες ποσότητες χημικών διαλυτών από τη Βουλγαρία, που χρησιμοποιούνταν για τη νόθευση καυσίμων. Οι διαλύτες μεταγγίζονταν σε υπόγειες δεξαμενές στην περιοχή Τρικάλων και στη συνέχεια αναμειγνύονταν με καύσιμα, τα οποία διοχετεύονταν σε πρατήρια.

Η δεύτερη υποομάδα εξειδικευόταν σε εικονικές εξαγωγές καυσίμων προς την Αλβανία, αξιοποιώντας παραποιημένα τελωνειακά έγγραφα. Στην πραγματικότητα, οι ποσότητες παρέμεναν στην Ελλάδα και διακινούνταν χωρίς την καταβολή φόρων και τελωνειακών δασμών.

Τα νοθευμένα καύσιμα κατέληγαν σε πρατήρια στην Αττική (Άνω Λιόσια, Καματερό, Άγιοι Ανάργυροι, Παλαιό Φάληρο), αλλά και σε περιοχές της Ηπείρου, της Λακωνίας και των Τρικάλων.