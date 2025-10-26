Τα δύο αδέλφια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια.

Άλλοι δύο προφυλακίστηκαν για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακισθέντων στους 8.

Μεταξύ τους, τα δύο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο, καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν.

Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη», φέρονται να ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων στην υπόθεση συνεχίζονται.