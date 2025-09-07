Games
Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες οι συλληφθέντες - Σήμερα η απολογία τους

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες οι συλληφθέντες - Σήμερα η απολογία τους Φωτογραφία: Eurokinissi
Οι 22 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα, προκειμένου να απολογηθούν οι 22 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν 22 συλλήψεις από τις οποίες αφορούν 13 στην Αττική, 3 στη Θεσσαλονίκη, 2 στα Τρίκαλα, 2 στην Ηγουμενίτσα, 1 στη Σπάρτη και 1 στον Βόλο.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η δράση το κυκλώματος

Οι συλλήψεις των 22 μελών του κυκλώματος έγινε στη διάρκεια επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της ΕΛ.ΑΣ., που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός της, ενώ κατηγορούνται επιπλέον 8 άτομα.

Η πρώτη υποομάδα, με έδρα εικονική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, εισήγαγε μεγάλες ποσότητες χημικών διαλυτών από τη Βουλγαρία, που χρησιμοποιούνταν για τη νόθευση καυσίμων. Οι διαλύτες μεταγγίζονταν σε υπόγειες δεξαμενές στην περιοχή Τρικάλων και στη συνέχεια αναμειγνύονταν με καύσιμα, τα οποία διοχετεύονταν σε πρατήρια.

Η δεύτερη υποομάδα εξειδικευόταν σε εικονικές εξαγωγές καυσίμων προς την Αλβανία, αξιοποιώντας παραποιημένα τελωνειακά έγγραφα. Στην πραγματικότητα, οι ποσότητες παρέμεναν στην Ελλάδα και διακινούνταν χωρίς την καταβολή φόρων και τελωνειακών δασμών.

Με τον τρόπο αυτό, η οργάνωση φέρεται να πέτυχε διπλό όφελος: φοροδιαφυγή και νομιμοφάνεια μέσω ψευδών παραστατικών.

Τα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζονται σε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των Αρχών σφραγίστηκαν πρατήρια, κατασχέθηκαν καύσιμα, οχήματα και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι πάνω από 30.000 αυτοκίνητα εφοδιάστηκαν με τα λαθραία, νοθευμένα, καύσιμα.

