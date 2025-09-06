Games
Kρήτη: Μαραθώνιες απολογίες - 14 άτομα στη φυλακή

Kρήτη: Μαραθώνιες απολογίες - 14 άτομα στη φυλακή Φωτογραφία: zarpanews
Μεταξύ των προσωρινά κρατουμένων και οι φερόμενοι εγκέφαλοι του κυκλώματος.

Μαραθώνιες ήταν οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στα Χανιά. Όπως μεταδίδει το zarpanews, λίγο πριν τις 11 το βράδυ, απολογήθηκαν και οι τελευταίοι, στον ανακριτή Χανίων, με τη διαδικασία να έχει ξεκινήσει από το πρωί.

Συνολικά, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, 14 άτομα, για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και αφορά υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Στο μεταξύ, μέσα στα άτομα που έχουν προφυλακιστεί βρίσκονται ένας 36χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, φερόμενος ως αρχηγικό μέλος στη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και η σύζυγός του.

Τα δύο αδέρφια, επιχειρηματίες, αφέθηκαν ελεύθεροι για τα ναρκωτικά, ωστόσο συνελήφθησαν εκ νέου, καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το σκέλος των εκβιασμών. Η νέα υπόθεση αφορά την εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό και κατηγορούμενοι είναι εκτός από τα δύο αδέρφια, ο τότε Ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος και Επίσκοπος και ένας γνωστός δικηγόρος των Χανίων.

Τα δύο αδέλφια αναμένεται να απολογηθούν για τη Δεύτερη υπόθεση την Τρίτη.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

