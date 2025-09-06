Kρήτη: Μαραθώνιες απολογίες - 14 άτομα στη φυλακή

Μεταξύ των προσωρινά κρατουμένων και οι φερόμενοι εγκέφαλοι του κυκλώματος.

Μαραθώνιες ήταν οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στα Χανιά. Όπως μεταδίδει το zarpanews, λίγο πριν τις 11 το βράδυ, απολογήθηκαν και οι τελευταίοι, στον ανακριτή Χανίων, με τη διαδικασία να έχει ξεκινήσει από το πρωί.

Συνολικά, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, 14 άτομα, για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και αφορά υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Στο μεταξύ, μέσα στα άτομα που έχουν προφυλακιστεί βρίσκονται ένας 36χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, φερόμενος ως αρχηγικό μέλος στη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και η σύζυγός του.

Τα δύο αδέρφια, επιχειρηματίες, αφέθηκαν ελεύθεροι για τα ναρκωτικά, ωστόσο συνελήφθησαν εκ νέου, καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το σκέλος των εκβιασμών. Η νέα υπόθεση αφορά την εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό και κατηγορούμενοι είναι εκτός από τα δύο αδέρφια, ο τότε Ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος και Επίσκοπος και ένας γνωστός δικηγόρος των Χανίων.

Τα δύο αδέλφια αναμένεται να απολογηθούν για τη Δεύτερη υπόθεση την Τρίτη.

