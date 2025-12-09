Οι αγρότες ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Υπό κατάληψη τελούν από το πρωί τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, όπου αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «μέχρι να λάβουν ξεκάθαρες απαντήσεις» από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά τη συνάντηση που είχαν με τη Γενική Γραμματέα, Μαρία Κοζυράκη, η οποία ανέλαβε να μεταφέρει τα αιτήματά τους στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι συγκεντρωμένοι αγρότες απέκλεισαν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ έχει κλείσει και η παραλιακή λεωφόρος του Ηρακλείου από αγροτικά οχήματα και τρακτέρ. Όπως αναφέρουν, η πρόθεσή τους είναι να διανυκτερεύσουν στο σημείο, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

Η κ. Κοζυράκη δήλωσε πως «κατανοεί απολύτως τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα» και δεσμεύτηκε να επιδιώξει απαντήσεις εντός της ημέρας. Παρέλαβε μάλιστα υπόμνημα με τα αιτήματα, διαβεβαιώνοντας ότι θα επικοινωνήσει άμεσα με το αρμόδιο υπουργείο και τους υπευθύνους, ώστε να ενημερωθούν οι αγρότες έως το μεσημέρι για τυχόν εξελίξεις.

Τα αιτήματα που τέθηκαν είναι πολλά και, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, κάποια από αυτά «δεν λύνονται από τη μια στιγμή στην άλλη».

Μεταξύ άλλων ζητούν:

λύσεις στα ζητήματα των επιδοτήσεων,

να κηρυχθεί η Κρήτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας,

παρεμβάσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής στο γάλα,

άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης εργατών γης.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις τους, ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη παράγει περίπου το 20% της συνολικής παραγωγής της χώρας. «Αν ο πρωτογενής τομέας πάψει να υπάρχει, θα αφανιστεί το νησί και μαζί του ολόκληρη η χώρα», επισημαίνουν χαρακτηριστικά, θέση που –όπως αναφέρουν– αναγνώρισε και η κ. Κοζυράκη στη συνάντησή της με τους αγρότες.

