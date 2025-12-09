Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή για το αγροτικό.

Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή για το αγροτικό ζήτημα με φόντο τα μπλόκα των παραγωγών και τα χθεσινά επεισόδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Μετά την τοποθέτηση του Στράτου Σιμόπουλου από την ΝΔ, ο οποίος είπε πως η κυβέρνηση εκβιάζεται από τους αγρότες, σύσσωμη η αντιπολίτευση επιτέθηκε στην κυβέρνηση.

«Έχει δίκιο ο εισηγητής της ΝΔ. Η κυβέρνηση εκβιάζεται. Όχι όμως από αγρότες. Αλλά από τον “Φραπέ,” τον “Χασάπη”, τον κ. Μελλά που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ, τον κ. Μπαμπασίδη, τον κ. Ζερβό, τον κ. Στρατάκο… Αυτά είναι τα ονόματα της δικογραφίας. Συν δύο υπουργούς για τους οποίους καταστρατηγήσατε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου για να τους σώσετε. Από αυτούς εκβιάζεστε», είπε ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ, προτρέποντας τους βουλευτές της κυβερνητικής παράταξη να μην μιλούν για εκβιασμούς, γιατί όπως είπε «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί».

Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, εγκάλεσε την κυβέρνηση πως δυναμιτίζει το κλίμα. «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πρέπει να στηρίξουμε τα αιτήματα των αγροτών και να πιέσουμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην επίλυση των προβλημάτων των αγροτών», πρόσθεσε, ενώ η Μαρία Κομνηνάκα από το ΚΚΕ, τόνισε πως ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και πως η «κυβερνητική αδιαλλαξία είναι αυτή που κλείνει τελωνεία και αεροδρόμια».

«Δεν υπάρχει αστυνομική βία. Εγώ είδα κουμπουροφόρους να κυνηγούν αστυνομικούς», είπε απαντώντας στην αντιπολίτευση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, ενώ προειδοποίησε πως το κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών θα είναι καταστροφικό και θα το πληρώσει όλη η κοινωνία και οι αγρότες.

«Οι 20 μέρες μέχρι το τέλος του χρόνου αντιστοιχούν σε 4 μήνες οικονομικής δραστηριότητας. Αν χαθούν, το πλήγμα στην οικονομία θα είναι ανεπανόρθωτο. Άλλο πράγμα τα όποια δίκαια αιτήματα των αγροτών και άλλο το μπλοκάρισμα και η κατάρρευση της εθνικής οικονομίας. Αυτό δεν θα το επιτρέψει η κυβέρνηση», διεμήνυσε καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να τοποθετηθούν για το ζήτημα.

Παράλληλα απάντησε και στον εισηγητή της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνο Χήτα, για την τροπολογία που κατέθεσε το κόμμα του για την άρση του αξιόποινου για όλες τις πράξεις που τελέστηκαν από αγρότες κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

«Το να φέρνει ακροδεξιό κόμμα που το παίζει και “νόμος και τάξη”, τροπολογία για την άρση toy αξιοποίνου των αγροτών και να μην διώκονται όσοι παραβιάζουν τον νόμο είναι και εξωφρενικό και παράδοξο. Εμφανίζεστε και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα και ότι άλλο τους κατέβει στο κεφάλι. Ελπίζω να μην εκτεθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης», σημείωσε ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Αντιμετωπίζετε τους αγρότες με ΜΑΤ, δακρυγόνα και συλλήψεις. Η λύση θα πρέπει να είναι πολιτική και όχι ποινική και κατασταλτική. Να σταματήσει τώρα η κυβέρνηση τις διώξεις. Αφήνετε τα λαμόγια έξω και μπουζουριάζετε τίμιους. Δεχτείτε την τροπολογία της Ελληνικής Λύσης», είχε τονίσει νωρίτερα ο Κωνσταντίνος Χήτας.