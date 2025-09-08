Σκάνδαλο αρχαιοκαπηλίας στη Μονή Σπηλαίου: Συνελήφθη ο ηγούμενος - Προσπάθησε να πουλήσει κειμήλια μεγάλης αξίας

Ετοιμαζόταν να πουλήσει ιερό ευαγγέλιο καθώς και βυζαντινές εικόνες.

Μεγάλη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας ήρθε στο φως στη Μονή Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, μετά από συντονισμένη έρευνα της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ συνέλαβε τον ηγούμενο της μονής και τον βοηθό του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο κληρικοί είχαν σκοπό να διαθέσουν στη μαύρη αγορά δύο ευαγγέλια του 16ου και 17ου αιώνα, καθώς και δεκάδες πολύτιμες χριστιανικές εικόνες.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε χάρη σε γυναίκα αστυνομικό, η οποία υποδύθηκε μέλος κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας και ενδιαφερόμενη αγοραστή.

Συμφώνησε με τον ηγούμενο να της παραδώσει 17 εικόνες, ανάμεσά τους και βυζαντινές, έναντι 200.000 ευρώ. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, αποκάλυψε την ταυτότητά της και οι δύο κληρικοί συνελήφθησαν.

Στην έρευνα συμμετέχει και κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού για την εκτίμηση της αξίας των αντικειμένων, ενώ πηγές αναφέρουν ότι στη μονή έχουν εντοπιστεί και κλεμμένες εικόνες.