Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Σκάνδαλο αρχαιοκαπηλίας στη Μονή Σπηλαίου: Συνελήφθη ο ηγούμενος - Προσπάθησε να πουλήσει κειμήλια μεγάλης αξίας

eurokinissi eurokinissi
Ετοιμαζόταν να πουλήσει ιερό ευαγγέλιο καθώς και βυζαντινές εικόνες.

Μεγάλη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας ήρθε στο φως στη Μονή Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, μετά από συντονισμένη έρευνα της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ συνέλαβε τον ηγούμενο της μονής και τον βοηθό του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο κληρικοί είχαν σκοπό να διαθέσουν στη μαύρη αγορά δύο ευαγγέλια του 16ου και 17ου αιώνα, καθώς και δεκάδες πολύτιμες χριστιανικές εικόνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Κουβέντα» για επιταγή ακρίβειας και επιδόματα ΟΠΕΚΑ

«Κουβέντα» για επιταγή ακρίβειας και επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Οικονομία

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε χάρη σε γυναίκα αστυνομικό, η οποία υποδύθηκε μέλος κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας και ενδιαφερόμενη αγοραστή.

Συμφώνησε με τον ηγούμενο να της παραδώσει 17 εικόνες, ανάμεσά τους και βυζαντινές, έναντι 200.000 ευρώ. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, αποκάλυψε την ταυτότητά της και οι δύο κληρικοί συνελήφθησαν.

Στην έρευνα συμμετέχει και κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού για την εκτίμηση της αξίας των αντικειμένων, ενώ πηγές αναφέρουν ότι στη μονή έχουν εντοπιστεί και κλεμμένες εικόνες.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Καλάβρυτα: Η επιχείρηση απεγκλωβισμού 38 επιβατών του Οδοντωτού από την ΕΜΑΚ (video)

Καλάβρυτα: Η επιχείρηση απεγκλωβισμού 38 επιβατών του Οδοντωτού από την ΕΜΑΚ (video)

Ελλάδα
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στα Καλάβρυτα

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στα Καλάβρυτα

Ελλάδα
Καλάβρυτα - ΕΛΤΑ: Οι ληστές με τα πολεμικά όπλα στα χέρια (Βίντεο ντοκουμέντο)

Καλάβρυτα - ΕΛΤΑ: Οι ληστές με τα πολεμικά όπλα στα χέρια (Βίντεο ντοκουμέντο)

Ελλάδα
Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ σε ΕΛΤΑ στα Καλάβρυτα

Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ σε ΕΛΤΑ στα Καλάβρυτα

Ελλάδα

NETWORK

Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα θα λειτουργήσει στο myRAAEY

Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα θα λειτουργήσει στο myRAAEY

ienergeia.gr
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εντείνεται η ανησυχία λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εντείνεται η ανησυχία λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου

healthstat.gr
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Εμπορίας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025: Η ενέργεια σε κίνηση, η Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Εμπορίας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025: Η ενέργεια σε κίνηση, η Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο

ienergeia.gr
Ο ΑΔΜΗΕ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ο ΑΔΜΗΕ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Πότε πρέπει να απομακρυνθείτε από τοξικούς συγγενείς

Πότε πρέπει να απομακρυνθείτε από τοξικούς συγγενείς

healthstat.gr
Πλαστική στήθους: Οι κίνδυνοι των εμφυτευμάτων σιλικόνης

Πλαστική στήθους: Οι κίνδυνοι των εμφυτευμάτων σιλικόνης

healthstat.gr
Πόνος στην σπονδυλική στήλη: Πού οφείλεται;

Πόνος στην σπονδυλική στήλη: Πού οφείλεται;

healthstat.gr
Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά του, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά του, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων

ienergeia.gr