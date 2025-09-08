Games
Τραγικό τέλος για τη Βρετανίδα που χάθηκε στην Καβάλα - Τι έδειξε η νεκροψία

Ο σύζυγός της ο οποίος βρισκόταν μαζί της στην παραλία, είχε αποκοιμηθεί στην ξαπλώστρα και όταν ξύπνησε δεν τη βρήκε εκεί.

Ένα μήνα μετά την μυστηριώδη εξαφάνισή της από την παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα, αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της 59χρονης Βρετανίδας Μισέλ Μπούρντα.

Η γυναίκα, η οποία είχε χαθεί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες την 1η Αυγούστου, βρέθηκε νεκρή σε μικρό ιδιωτικό νησί, το Φιδονήσι, περίπου 25 μίλια μακριά από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά.

Η εξαφάνιση

Η κ. Μπούρντα είχε πάει στην παραλία με τον σύζυγό της, Κρις, ο οποίος αποκοιμήθηκε στην ξαπλώστρα. Όταν ξύπνησε, βρήκε όλα τα προσωπικά της αντικείμενα – γυαλιά, πετσέτα και φάρμακα – εγκαταλελειμμένα, αλλά η ίδια είχε εξαφανιστεί. Παρά την άμεση κινητοποίησή του, οι πρώτες έρευνες δεν οδήγησαν σε κανένα αποτέλεσμα.

Το σώμα της, όπως αναφέρει η DailyMail, εντοπίστηκε ένα σχεδόν μήνα αργότερα στο Φιδονήσι. Η αναγνώριση έγινε μέσω του μαγιό της και από στοιχεία προηγούμενης χειρουργικής επέμβασης.

Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι η αιτία θανάτου ήταν πνιγμός. Ο ιατροδικαστής Νίκος Κιφνίδης τόνισε πως δεν υπήρχαν άλλα τραύματα, απορρίπτοντας την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.

Οι καταγγελίες του συζύγου

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, συντετριμμένος από την απώλεια, άσκησε δριμεία κριτική στην ελληνική λιμενική αστυνομία.

Όπως υποστηρίζει, οι αρχές καθυστέρησαν να ξεκινήσουν τις έρευνες, δεν αξιοποίησαν σύγχρονα μέσα όπως drones ή ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και φάνηκαν αδιάφορες επειδή η σύζυγός του ήταν αλλοδαπή.

«Δεν θα έπρεπε να τους πάρει τρεις ώρες για να γράψουν την αναφορά μιας αγνοούμενης», δήλωσε, προσθέτοντας πως αν είχε δοθεί έμφαση από την πρώτη στιγμή, το πτώμα της συζύγου του θα μπορούσε να βρεθεί νωρίτερα.

Η κ. Μπούρντα έπασχε από κατάθλιψη και άγχος, γεγονός που, σύμφωνα με τον σύζυγό της, ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην τραγική της κατάληξη. Ο ίδιος επισήμανε ότι το βρετανικό σύστημα υγείας επίσης φέρει ευθύνη, καθώς η σύζυγός του δεν είχε λάβει εγκαίρως την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

«Το πρόβλημα με την κατάθλιψη είναι ότι σε ξεγελάει. Μπορεί να δείχνουν ότι είναι καλά, ενώ δεν είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σύζυγός της, με τον οποίο ήταν παντρεμένοι 36 χρόνια, είχε δηλώσει συγκλονισμένος: «Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα στον ήλιο και όταν ξύπνησα, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Από τότε η ζωή μου έχει αλλάξει για πάντα».

