Χωρίς ταξί η Αθήνα για 48 ώρες - Πότε «τραβούν χειρόφρενο»

Χωρίς ταξί η Αθήνα για 48 ώρες - Πότε «τραβούν χειρόφρενο» Φωτογραφία: Eurokinissi
Επίσης, «χειρόφρενο τραβά» και ο σιδηρόδρομος την Πέμπτη (11/9).

Σε νέες κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των ταξί αυτή την εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, σε διήμερη προειδοποιητική απεργία προχωρούν οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί στην Αττική, την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, διαμηνύοντας την αντίθεσή τους σε πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση που, όπως υποστηρίζουν, υπονομεύει τον κλάδο τους.

Μεταφορές μόνο από και προς νοσοκομεία

Κατά τη 48ωρη απεργία, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τον ΣΑΤΑ, οι μεταφορές από και προς νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τα ραδιοταξί της πόλης.

Τα ταξί επιφυλακής θα φέρουν ειδική σήμανση στο εμπρόσθιο μέρος των οχημάτων.

«Ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας επιβίωσης για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας», τονίζει ο ΣΑΤΑ στη σχετική ανακοίνωση.

{https://www.facebook.com/sata.taxi/posts/1169080381919574?ref=embed_post}

