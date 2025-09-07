Games
Εύοσμος: Μπαράζ πυροβολισμών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εύοσμος: Μπαράζ πυροβολισμών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Φωτογραφία: Eurokinissi
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Ένα σοβαρό επεισόδιο με συνεχείς πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από μαγαζί στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival, άγνωστοι δράστες οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν έξω από μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος και ο ένας εξ’ αυτών πυροβόλησε στην πόρτα του μαγαζιού για εκφοβισμό.

Στη συνέχεια, οι δράστες έβγαλαν με τη βία έναν 20χρονο από το εσωτερικό του καταστήματος και τον έβαλαν σε ένα όχημα.

Ο νεαρός, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στις Αρχές.

