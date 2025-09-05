Eurojackpot 5/9/25: Αυτοί οι αριθμοί κερδίζουν 74 εκατ. ευρώ

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε σήμερα και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι: 6, 14, 25, 29 και 46. Τζόκερ οι αριθμοί 7 και 11.
Σημειώνεται ότι η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:
1. η νικητήρια στήλη
2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης
3. τα κέρδη ανά επιτυχία
4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης
O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.