Eurojackpot 5/9/25: Αυτοί οι αριθμοί κερδίζουν 74 εκατ. ευρώ

Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε σήμερα και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι: 6, 14, 25, 29 και 46. Τζόκερ οι αριθμοί 7 και 11.

Σημειώνεται ότι η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης

O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.