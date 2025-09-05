Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τροχαία: «Σαφάρι» για τους δικυκλιστές χωρίς κράνος - 2.483 παραβάσεις με πρωταθλήτρια την Αττική

Τροχαία: «Σαφάρι» για τους δικυκλιστές χωρίς κράνος - 2.483 παραβάσεις με πρωταθλήτρια την Αττική
Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη την επικράτεια.

Κατά την ένατη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» (25-31/08/2025) από την Τροχαία πραγματοποιήθηκαν 21.421 έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν σε 2.483 παραβάσεις για οδηγούς (εκ των οποίων 84 διανομείς) και 450 παραβάσεις για επιβάτες. Αναλυτικά, οι παραβάσεις περιλαμβάνουν:

2.160 οδηγούς δίκυκλων (84 διανομείς)

441 επιβάτες δίκυκλων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χωρίς κράνος επιμένουν οι αναβάτες - Η «πρωταθλήτρια» περιφέρεια της χώρας

Χωρίς κράνος επιμένουν οι αναβάτες - Η «πρωταθλήτρια» περιφέρεια της χώρας

Auto - Moto
Πάνω από 3.000 πρόστιμα για κράνος μέσα σε μια εβδομάδα

Πάνω από 3.000 πρόστιμα για κράνος μέσα σε μια εβδομάδα

Ελλάδα

289 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

31 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»)

Ανά περιφέρεια, οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στην Αττική (689), ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά (396), η Δυτική Ελλάδα (362), η Θεσσαλονίκη (297), η Κρήτη (250) και η Κεντρική Μακεδονία (188).

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις είναι αυστηρές:

350€ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος (ίδια ποινή και αν δεν φροντίζει για την ασφάλεια του επιβάτη).

350€ πρόστιμο για τον επιβάτη δίκυκλου.

30€ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Η εκστρατεία της Τροχαίας στοχεύει στην αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας και στην εδραίωση υπεύθυνης συμπεριφοράς, καθώς το κράνος αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας της ζωής. Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την ασφάλεια στους δρόμους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Επιθεώρηση Εργασίας: Τσουχτερά πρόστιμα σε επιχειρήσεις για εργασία στον καύσωνα

Επιθεώρηση Εργασίας: Τσουχτερά πρόστιμα σε επιχειρήσεις για εργασία στον καύσωνα

Ελλάδα
Ρόδος: Οδηγός μηχανής έτρεχε με 200 χλμ. την ώρα, έγινε καταδίωξη για περίπου 25 λεπτά (Βίντεο)

Ρόδος: Οδηγός μηχανής έτρεχε με 200 χλμ. την ώρα, έγινε καταδίωξη για περίπου 25 λεπτά (Βίντεο)

Ελλάδα
Αττική: 14 νεκροί από τροχαία μόνο τον Αύγουστο - 17 σοβαρά τραυματίες

Αττική: 14 νεκροί από τροχαία μόνο τον Αύγουστο - 17 σοβαρά τραυματίες

Ελλάδα
Χωρίς κράνος επιμένουν οι αναβάτες - Η «πρωταθλήτρια» περιφέρεια της χώρας

Χωρίς κράνος επιμένουν οι αναβάτες - Η «πρωταθλήτρια» περιφέρεια της χώρας

Auto - Moto

NETWORK

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: «1,6 δισ. ευρώ έχουν επενδυθεί στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία»

Άδωνις Γεωργιάδης: «1,6 δισ. ευρώ έχουν επενδυθεί στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία»

healthstat.gr
ΠΟΥ: Τέλος ο παγκόσμιος συναγερμός έκτακτης ανάγκης για τη νόσο Mpox

ΠΟΥ: Τέλος ο παγκόσμιος συναγερμός έκτακτης ανάγκης για τη νόσο Mpox

healthstat.gr
Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

healthstat.gr