Τροχαία: «Σαφάρι» για τους δικυκλιστές χωρίς κράνος - 2.483 παραβάσεις με πρωταθλήτρια την Αττική

Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη την επικράτεια.

Κατά την ένατη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» (25-31/08/2025) από την Τροχαία πραγματοποιήθηκαν 21.421 έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν σε 2.483 παραβάσεις για οδηγούς (εκ των οποίων 84 διανομείς) και 450 παραβάσεις για επιβάτες. Αναλυτικά, οι παραβάσεις περιλαμβάνουν:

2.160 οδηγούς δίκυκλων (84 διανομείς)

441 επιβάτες δίκυκλων

289 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

31 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»)

Ανά περιφέρεια, οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στην Αττική (689), ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά (396), η Δυτική Ελλάδα (362), η Θεσσαλονίκη (297), η Κρήτη (250) και η Κεντρική Μακεδονία (188).

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις είναι αυστηρές:

350€ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος (ίδια ποινή και αν δεν φροντίζει για την ασφάλεια του επιβάτη).

350€ πρόστιμο για τον επιβάτη δίκυκλου.

30€ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Η εκστρατεία της Τροχαίας στοχεύει στην αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας και στην εδραίωση υπεύθυνης συμπεριφοράς, καθώς το κράνος αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας της ζωής. Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την ασφάλεια στους δρόμους.