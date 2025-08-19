Games
Ελλάδα

Πάνω από 3.000 πρόστιμα για κράνος μέσα σε μια εβδομάδα

Οι παραβάσεις αφορούν την 7η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Συνεχίστηκαν για έβδομη εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, κατά την έκτη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (11/8/2025-17/08/2025) πραγματοποιήθηκαν 27.873 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.613 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 80 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 413 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ελλάδα

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 2.382 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 72 διανομείς), 389 επιβάτες δίκυκλων, 155 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 75 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

  • 842 στην Αττική,
  • 382 στη Στερεά Ελλάδα,
  • 264 στο Νότιο Αιγαίο,
  • 248 στα Ιόνια Νησιά,
  • 242 στην Κρήτη,
  • 234 στη Δυτική Ελλάδα,
  • 217 στη Θεσσαλονίκη,
  • 137 στην Πελοπόννησο,
  • 134 στην Κεντρική Μακεδονία,
  • 102 στη Θεσσαλία,
  • 86 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
  • 78 στο Βόρειο Αιγαίο,
  • 52 στην Ήπειρο και
  • 8 στη Δυτική Μακεδονία.

Η ΕΛ.ΑΣ επισημαίνει ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
  • 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

«Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛ.ΑΣ.

