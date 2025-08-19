Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) αύριο Τετάρτη

eurokinissi eurokinissi
Αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης φωτιιάς, αύριο Τετάρτη 20 Αυγούστου σε 3 περιφέρειες.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 σε:

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
  • Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Οστεοαρθρίτιδα: Μια αλλαγή στο περπάτημα ανακουφίζει τον πόνο – «Εξίσου αποτελεσματικό με τα φάρμακα»

Οστεοαρθρίτιδα: Μια αλλαγή στο περπάτημα ανακουφίζει τον πόνο – «Εξίσου αποτελεσματικό με τα φάρμακα»

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατρός οπλίτης θητείας καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού

Γιατρός οπλίτης θητείας καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

Επίσκεψη Φάμελλου στις πυρόπληκτες περιοχές

Επίσκεψη Φάμελλου στις πυρόπληκτες περιοχές

Πολιτική
Τύρναβος: Καίει ακόμα η φωτιά στο Αμύγδαλο - Μάχη σε διάσπαρτα μέτωπα

Τύρναβος: Καίει ακόμα η φωτιά στο Αμύγδαλο - Μάχη σε διάσπαρτα μέτωπα

Ελλάδα
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Τρίτη

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Τρίτη

Ελλάδα
Εκτός ελέγχου η φωτιά στον Τύρναβο

Εκτός ελέγχου η φωτιά στον Τύρναβο

Ελλάδα

NETWORK

Βουλγαρία: Ο υπουργός Ενέργειας δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον μεταλλευτικό τομέα

Βουλγαρία: Ο υπουργός Ενέργειας δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον μεταλλευτικό τομέα

ienergeia.gr
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο ‘Γεννηματάς’: Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο ‘Γεννηματάς’: Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

healthstat.gr
Γιατρός οπλίτης θητείας καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού

Γιατρός οπλίτης θητείας καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού

healthstat.gr
Αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης

Αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης

ienergeia.gr
Έσβησε πυρκαγιά σε διυλιστήριο του Βόλγκογκραντ

Έσβησε πυρκαγιά σε διυλιστήριο του Βόλγκογκραντ

ienergeia.gr
Οστεοαρθρίτιδα: Μια αλλαγή στο περπάτημα ανακουφίζει τον πόνο – «Εξίσου αποτελεσματικό με τα φάρμακα»

Οστεοαρθρίτιδα: Μια αλλαγή στο περπάτημα ανακουφίζει τον πόνο – «Εξίσου αποτελεσματικό με τα φάρμακα»

healthstat.gr
Συνθήκη για τα Πλαστικά: τα λόμπι δεν νίκησαν, αλλά η συμφωνία δεν ήρθε

Συνθήκη για τα Πλαστικά: τα λόμπι δεν νίκησαν, αλλά η συμφωνία δεν ήρθε

ienergeia.gr
Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

healthstat.gr