Χωρίς κράνος επιμένουν οι αναβάτες - Η «πρωταθλήτρια» περιφέρεια της χώρας

Πάνω από 2.700 οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Για ακόμη μια βδομάδα (8η) συνεχίστηκαν οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, κατά την όγδοη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (18/8/2025-24/08/2025) πραγματοποιήθηκαν -21.382- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν -2.788- παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες -69- σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και -304- παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι -2.186- αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους -63- διανομείς), -289- επιβάτες δίκυκλων, -236- οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και -58- οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

  • -626- στο Νότιο Αιγαίο,
  • -561- στην Αττική,
  • -310- στα Ιόνια Νησιά,
  • -244- στην Κρήτη,
  • -244- στη Δυτική Ελλάδα,
  • -187- στη Θεσσαλονίκη,
  • -180- στην Κεντρική Μακεδονία,
  • -83- στην Ήπειρο,
  • -82- στη Θεσσαλία,
  • -76- στο Βόρειο Αιγαίο,
  • -75- στην Πελοπόννησο,
  • -70- στη Στερεά Ελλάδα,
  • -42- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και
  • -8- στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

  • -350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
  • -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη.
  • -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.
