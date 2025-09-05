Για κακούργημα κατηγορείται ο 17χρονος που άρπαξε το βρέφος στον Πειραιά

Στο Αυτόφωρο ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή ασκήθηκε από την εισαγγελέα σε βάρος του 17χρονου ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε το 30 ημερών βρέφος στον Πειραιά, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο 17χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ μαζί του έχει συλληφθεί και ο πατέρας του ο οποίος διώκεται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και οδηγήθηκε για να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Με στόχο πάντα τους Ρομά

Ο ανήλικος εμπλέκεται και σε παλαιότερη υπόθεση αρπαγής από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια βρέφους το οποίο είχε βρεθεί στον Άλιμο τον περασμένο Μάιο.

Επίσης, στο παρελθόν ο 17χρονος φέρεται να είχε παρουσιαστεί και ως ελεγκτής σε λεωφορεία, εισπράττοντας χρήματα από επιβάτες.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ισχυρίζεται ,ότι στόχος του ήταν να «τιμωρήσει» οικογένειες Ρομά που, κατά την άποψή του, δεν φρόντιζαν τα παιδιά τους.

Τον 17χρονο φαίνεται ότι «πρόδωσε» η τραπεζική κάρτα που χρησιμοποίησε στο σούπερ μάρκετ όπου έγινε η πρώτη αρπαγή, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να φτάσουν στα ίχνη του. Από την αγορά που είχε κάνει με την τραπεζική κάρτα, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν, χθες το απόγευμα στον Άλιμο.