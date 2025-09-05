Κλέαρχος Μαρουσάκης: Τα μελτέμια παίρνουν το πάνω χέρι - Προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιών

Με ισχυρά μελτέμια και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Παραμένουμε σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Το κυριότερο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο, με τις αυξομειώσεις θα επικρατούν τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές τις επόμενης εβδομάδας.

Πλέον αναπτύσσεται και πάλι προς την περιοχή μας αυτός ο συνδυασμός υψηλών βαρομετρικών πιέσεων προς τα βόρεια - βορειοανατολικά Βαλκάνια και προς το Αιγαίο, με αποτέλεσμα να ενισχύονται και πάλι τα μελτέμια που αυτό σημαίνει αυξημένος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών, ιδιαίτερα για περιοχές που δεν έχουν δει βροχές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σήμερα έχουμε άστατο καιρό γύρω από τη Θεσσαλία και βροχές και προς την κεντρική και βόρεια Εύβοια. Υπάρχει μία αστάθεια, μία νεφική μάζα, η οποία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών. Αργότερα όμως αναμένουμε βελτίωση των καιρικών συνθηκών και αν βγουν κάποιες βροχές στη συνέχεια, αυτές θα αφορούν βουνά του ηπειρωτικού κορμού.

Τα μελτέμια αρχίζουν και παίρνουν το πάνω χέρι και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, θα φθάσουν κοντά στα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς την περιοχή των Κυκλάδων, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, τμήματα της Πελοπονήσσου αλλά και προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι έως και 35 βαθμούς προς τη δυτική - ηπειρωτική χώρα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είμαστε κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Τα μελτέμια θα φθάνουν σε εντάσεις τα 7 μποφόρ. Προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η θερμοκρασία έως και 32 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι έως και 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο θα επικρατήσουν βοριάδες με τοπικά ισχυρές εντάσεις προς το κεντρικό Αιγαίο. Την Κυριακή θα εμφανίσουν μία τάση υποχώρησης για να ενισχυθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και η θερμοκρασία κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.