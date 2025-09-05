Games
Τα δύο πρόσωπα του καιρού σήμερα, πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Τα δύο πρόσωπα του καιρού σήμερα, πού θα σημειωθούν καταιγίδες
Έως 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Πού θα σημειωθούν καταιγίδες. Ο καιρός σήμερα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες ενώ τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και το μεσημέρι – απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στη βόρεια Κρήτη τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ιδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στη δυτική Μακεδονία με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες. Τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και το μεσημέρι – απόγευμα τοπικοί όμβροι θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις βόρειες Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα βόρεια, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμομωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα ανατολικότερα τμήματα πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

H πρόγνωση για την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

