Κολωνός: Τρένο του προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Νεκρό είνα εντέλει το άτομο που παρασύρθηκε νωρίτερα από συρμό τρένου, στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, στην Αθήνα.

Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των λεωφόρων Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές από αφύλακτο σημείο.

Ο άνδρας που σύμφωνα με πληροφορίες είναι άστεγος είναι νεκρός ενώ στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό της σορού από τις γραμμές.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1963828045111820436}