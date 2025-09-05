Νέος Κόσμος: Νέα στοιχεία για το νεκρό ζευγάρι σε διαμέρισμα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το νεκρό ζευγάρι σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο.

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση του ηλικιωμένου ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στον Νέο Κόσμο, την Πέμπτη (04/08/2025). Παρότι οι γείτονες περιγράφουν τον 74χρονο και την 88χρονη σύζυγό του ως αγαπημένο ζευγάρι χωρίς εντάσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι πως ο άνδρας σκότωσε την γυναίκα του με καραμπίνα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η 88χρονη έφερε τραύμα στο στήθος, ενώ ο σύζυγός της είχε τραύμα στο κεφάλι. Οι γείτονες αντιλήφθηκαν την τραγωδία εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας. Μάλιστα, η ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, με το δικό της τραύμα να έχει προηγηθεί χρονικά από εκείνο του άνδρα της.

Τα πρώτα ευρήματα ενισχύουν το σενάριο της ανθρωποκτονίας–αυτοκτονίας, ενώ παραμένει άγνωστος ο λόγος που οδήγησε τον 74χρονο σε αυτή την πράξη. Δίπλα στις σορούς βρέθηκαν η καραμπίνα και δύο κάλυκες.

Πληροφορίες για ψυχολογικά προβλήματα

Ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας την Παρασκευή στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, ανέφερε ότι ο 74χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και έδειχνε καταθλιπτικός και ιδιαίτερα σκεπτικός. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν η ψυχολογική του κατάσταση συνδέεται άμεσα με την τραγωδία.

Οι αρχές εξετάζουν, επίσης, το ενδεχόμενο ο 74χρονος να προχώρησε στην πράξη επειδή η σύζυγός του ήταν βαριά άρρωστη. Παρά τις μαρτυρίες ότι τη φρόντιζε με αφοσίωση, ερευνάται το ενδεχόμενο να μην άντεξε να τη βλέπει να υποφέρει και να επέλεξε να της βάλει τέλος στη ζωή, πριν αυτοκτονήσει.