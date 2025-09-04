Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Οι τρεις φάσεις που θα απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι»

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Οι τρεις φάσεις που θα απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι»
Το βράδυ της Κυριακής θα απολαύσουμε μια θεαματική κόκκινη πανσέληνο που θα μείνει αξέχαστη.

Η πρώτη φθινοπωρινή πανσέληνος έρχεται με ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα με ορίζοντα την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου που το ολόγιομο φεγγάρι του Σεπτέμβρη θα συνοδευτεί από μια εντυπωσιακή ολική έκλειψη Σελήνης που του δίνει το προσωνύμιο «ματωμένο φεγγάρι». Το εντυπωσιακό φαινόμενο θα είναι ορατό και από την Ελλάδα και αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για να το δείτε γιατί είναι ένα θέαμα που το συναντάμε συχνά.

{https://www.youtube.com/watch?v=kCy5OFYEBIU}

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Οι τρεις φάσεις του «ματωμένου φεγγαριού»

Μερική έκλειψη – Η Σελήνη αρχίζει να μπαίνει στη σκιά της Γης, με το φως της να μειώνεται σταδιακά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα λάμψει η Σελήνη του Καλαμποκιού, το «ματωμένο φεγγάρι»

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα λάμψει η Σελήνη του Καλαμποκιού, το «ματωμένο φεγγάρι»

Ελλάδα
Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε είναι - Για ποια ζώδια χτυπά η καμπάνα

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε είναι - Για ποια ζώδια χτυπά η καμπάνα

Life

Ολική έκλειψη (ματωμένο φεγγάρι) – Το φεγγάρι θα πάρει το χαρακτηριστικό κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα, λόγω της διάθλασης του φωτός από την ατμόσφαιρα της Γης.

Έξοδος από τη σκιά – Σιγά σιγά η Σελήνη θα επανέλθει στη φωτεινή της μορφή, ολοκληρώνοντας το φαινόμενο.

Το φαινόμενο της ολικής έκλειψης της Σελήνης θα ξεκινήσεις στις 20:30 η κορύφωση θα συμβεί γύρω στις 21:11 ώρα Ελλάδας ενώ το τέλος της έκλειψης θα σημάνει στις 21:52. Η προσεχής πανσέληνος, γνωστή και ως «Harvest Moon» (Φεγγάρι του Τρύγου), θεωρείται παραδοσιακά από τις πιο εντυπωσιακές του χρόνου, καθώς ανατέλλει νωρίτερα και φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή.

{https://www.youtube.com/watch?v=80-JqHKEZFY}

Πώς εξηγείται η «ματωμένη» εικόνα του φεγγαριού

Η έκλειψη συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο —το κοντινότερο σημείο της Σελήνης στη Γη— κάνοντάς τη να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο θα είναι η έντονη σκίαση: περίπου το 36% της διαμέτρου της θα περάσει από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς, προσδίδοντας ένα πλούσιο, βαθύ κόκκινο χρώμα. Αυτό το χρώμα δημιουργείται όταν το ηλιακό φως διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης, διαθλάται και «βάφει» τη Σελήνη σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα λάμψει η Σελήνη του Καλαμποκιού, το «ματωμένο φεγγάρι»

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα λάμψει η Σελήνη του Καλαμποκιού, το «ματωμένο φεγγάρι»

Ελλάδα
Ματωμένο Φεγγάρι: Κόκκινη θα εμφανιστεί η Σελήνη σε λίγες ημέρες

Ματωμένο Φεγγάρι: Κόκκινη θα εμφανιστεί η Σελήνη σε λίγες ημέρες

Life
Έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν το Σεπτέμβριο 2025

Έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν το Σεπτέμβριο 2025

Life
Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι»: Πότε και πού θα είναι ορατό

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι»: Πότε και πού θα είναι ορατό

Life

NETWORK

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

healthstat.gr
Κάπνισμα: Επιστήμονες ανακάλυψαν τον μηχανισμό που «πυροδοτεί» τον καρκίνο παγκρέατος

Κάπνισμα: Επιστήμονες ανακάλυψαν τον μηχανισμό που «πυροδοτεί» τον καρκίνο παγκρέατος

healthstat.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

healthstat.gr
Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

healthstat.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr