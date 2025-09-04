Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Οι τρεις φάσεις που θα απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι»

Το βράδυ της Κυριακής θα απολαύσουμε μια θεαματική κόκκινη πανσέληνο που θα μείνει αξέχαστη.

Η πρώτη φθινοπωρινή πανσέληνος έρχεται με ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα με ορίζοντα την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου που το ολόγιομο φεγγάρι του Σεπτέμβρη θα συνοδευτεί από μια εντυπωσιακή ολική έκλειψη Σελήνης που του δίνει το προσωνύμιο «ματωμένο φεγγάρι». Το εντυπωσιακό φαινόμενο θα είναι ορατό και από την Ελλάδα και αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για να το δείτε γιατί είναι ένα θέαμα που το συναντάμε συχνά.

{https://www.youtube.com/watch?v=kCy5OFYEBIU}

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Οι τρεις φάσεις του «ματωμένου φεγγαριού»

Μερική έκλειψη – Η Σελήνη αρχίζει να μπαίνει στη σκιά της Γης, με το φως της να μειώνεται σταδιακά.

Ολική έκλειψη (ματωμένο φεγγάρι) – Το φεγγάρι θα πάρει το χαρακτηριστικό κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα, λόγω της διάθλασης του φωτός από την ατμόσφαιρα της Γης.

Έξοδος από τη σκιά – Σιγά σιγά η Σελήνη θα επανέλθει στη φωτεινή της μορφή, ολοκληρώνοντας το φαινόμενο.

Το φαινόμενο της ολικής έκλειψης της Σελήνης θα ξεκινήσεις στις 20:30 η κορύφωση θα συμβεί γύρω στις 21:11 ώρα Ελλάδας ενώ το τέλος της έκλειψης θα σημάνει στις 21:52. Η προσεχής πανσέληνος, γνωστή και ως «Harvest Moon» (Φεγγάρι του Τρύγου), θεωρείται παραδοσιακά από τις πιο εντυπωσιακές του χρόνου, καθώς ανατέλλει νωρίτερα και φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή.

{https://www.youtube.com/watch?v=80-JqHKEZFY}

Πώς εξηγείται η «ματωμένη» εικόνα του φεγγαριού

Η έκλειψη συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο —το κοντινότερο σημείο της Σελήνης στη Γη— κάνοντάς τη να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο θα είναι η έντονη σκίαση: περίπου το 36% της διαμέτρου της θα περάσει από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς, προσδίδοντας ένα πλούσιο, βαθύ κόκκινο χρώμα. Αυτό το χρώμα δημιουργείται όταν το ηλιακό φως διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης, διαθλάται και «βάφει» τη Σελήνη σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί.