Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα λάμψει η Σελήνη του Καλαμποκιού, το «ματωμένο φεγγάρι»

Η Πανσέληνος του μήνα με το εντυπωσιακό βαθύ κόκκινο χρώμα θα χαρίσει ένα απίστευτο ουράνιο θέαμα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εντυπωσιακή πανσέληνο του Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει με το «φεγγάρι του καλαμποκιού» να κάνει την καθηλωτική του εμφάνιση στις 7 Σεπτεμβρίου. Το φεγγάρι του μήνα μάλιστα επιφυλάσσει μια ιδιαίτερη έκπληξη στους λάτρεις του ουρανού καθώς θα πάρει ένα αλλιώτικο βαθύ κόκκινο χρώμα ο ορίζοντας καθώς το φεγγάρι του μήνα θα συνοδευτεί από μια σπάνια ολική έκλειψη Σελήνης. Το φαινόμενο θα είναι ορατό στην Ελλάδα από τις 18:28 έως τις 23:55, με την ολικότητα —όταν η Σελήνη βυθίζεται πλήρως στη σκιά της Γης— να διαρκεί 82 λεπτά (20:30–21:52 ώρα Ελλάδας).

Η καλύτερη στιγμή για να απολαύσετε την πανσέληνο του Σεπτεμβρίου

Το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα οφείλεται στη διάθλαση του ηλιακού φωτός από την ατμόσφαιρα της Γης, που φιλτράρει και απορροφά το φως, χαρίζοντας στη Σελήνη θερμές πορτοκαλοκόκκινες αποχρώσεις. Το φαινόμενο θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς η έκλειψη συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο, το πλησιέστερο σημείο της Σελήνης στη Γη, κάνοντάς την να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή.

Οι επιστήμονες συνιστούν να παρατηρήσουμε τη Σελήνη περίπου 75 λεπτά πριν την ολικότητα, για να δούμε σταδιακά τη σκίαση και την επιστροφή της στο πλήρες φως. Το όνομα «Ματωμένο Φεγγάρι» δεν είναι επιστημονικό, αλλά έχει επικρατήσει λόγω της εντυπωσιακής κόκκινης απόχρωσης.

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Η επιστημονική εξήγηση για το «ματωμένο φεγγάρι»

Ο όρος «ματωμένο φεγγάρι» αναφέρεται σε μία ολική σεληνιακή έκλειψη, κατά την οποία η Σελήνη αποκτά μια βαθιά κόκκινη ή πορτοκαλί απόχρωση. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει όταν η Γη παρεμβάλλεται μεταξύ του Ήλιου και της Σελήνης, ρίχνοντας τη σκιά της πάνω στη Σελήνη. Η κόκκινη απόχρωση οφείλεται στη σκέδαση Ρέιλι (Rayleigh), όπου η γήινη ατμόσφαιρα διασκορπίζει τα μικρότερα μπλε μήκη κύματος, επιτρέποντας στα μεγαλύτερα κόκκινα μήκη κύματος να φωτίσουν τη Σελήνη. Αντίθετα ηλιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη περνά ανάμεσα από τη Γη και τον Ήλιο, εμποδίζοντας εν μέρει ή πλήρως το ηλιακό φως να φτάσει στη Γη. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να είναι ολικό, μερικό ή δακτυλιοειδές, ανάλογα με την ευθυγράμμιση και τις αποστάσεις των τριών σωμάτων.

Γιατί ονομάζεται πανσέληνος του καλαμποκιού;

Έχει πάρει το όνομα του από τους Αμερικάνους ιθαγενείς που έδιναν διαφορετικά ονόματα στην πανσέληνο κάθε μήνα για να μπορούν να αντιλαμβάνονται την πάροδο των εποχών και να τις συνδυάζουν με τα σημαντικά γεγονότα. Έτσι, το «φεγγάρι του καλαμποκιού», αναφέρεται στη συγκομιδή και στο αλώνισμα του καλαμποκιού, ενώ η αντίστοιχη ευρωπαϊκή ονομασία είναι το «Fruit Moon», δηλαδή η πανσέληνος των φρούτων, που σηματοδοτεί και αυτή με τη σειρά της την ωρίμανση και τη συγκομιδή των εποχιακών φρούτων.