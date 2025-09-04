Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, ρίψεις από τρία εναέρια

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση.

Φωτιά τώρα μαίνεται στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αγροτοδασική έκταση . Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 43 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την προστασία των κατοικιών και των καλλιεργειών στις γύρω περιοχές.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1963584225262678494}

Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr πρόκειται για την τρίτη πυρκαγιά που καταγράφεται σε διάστημα λιγότερο του ενός μήνα στην περιοχή, μετά από αυτές που κατασβέστηκαν στις 11 και 20 Αυγούστου.