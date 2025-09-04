Ακρόπολη: Ανατροπή με το βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Ενα μωράκι μόλις 30 ημερών εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στη περιοχή της Ακρόπολης κι άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Στη σύλληψη της φερόμενης ως μητέρας του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Η γυναίκα - που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί αν είναι η μητέρα του βρέφους - πήγε σε Αστυνομικό Τμήμα των Καμινίων και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια, ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα συνελήφθη άμεσα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Πέμπτη ενώπιον του εισαγγελέα.

Ερωτήματα ωστόσο γεννώνται από το γεγονός ότι το παιδί χάθηκε στην Ακρόπολη, αλλά καταγγέλθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή των Καμινίων.

Υπενθυμίζεται πως το παιδί εντόπισε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης μία 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης. Η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος άφησε το βρέφος στο σημείο.