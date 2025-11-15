Βρέθηκε να είναι επτά φορές πάνω από το όριο.

Μια μέρα πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Τροχαίων Ατυχημάτων, η Δυτική Αττική γίνεται σκηνικό ενός ακόμη σοκαριστικού περιστατικού επικίνδυνης οδήγησης.

Ένας 40χρονος επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης, προκάλεσε τροχαίο στον δρόμο Πάχης – Μεγάρων και εγκατέλειψε το σημείο.

Όπως προέκυψε και μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας είχε ήδη εντοπιστεί δύο φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο να οδηγεί μεθυσμένος.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, το αλκοτέστ έδειξε 1,70 mg/l, ένα επίπεδο επικίνδυνο για οποιονδήποτε χρήστη του δρόμου. Να σημειωθεί ότι η ένδειξη αυτή είναι επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο άνδρας συνελήφθη, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.