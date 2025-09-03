Μαφία Κρήτης: Η απάντηση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ - «Σκοτεινοί κύκλοι επιχειρούν να πλήξουν το Πατριαρχείο»

O Αρχιμανδρίτης Μελχισεδεκ απάντησε με ανακοίνωσή του στα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την υπόθεση τη μαφίας της Κρήτης, οι εξηγήσεις για όσα τον κατηγορούν.

Με ανακοίνωσή του, ο Αρχιμανδρίτης και Εφημέριος της Ενορίας Στερνών, π. Μελχισεδέκ Αμπελικάκης, απαντά στα δημοσιεύματα που τον φέρουν να έχει επικοινωνία με μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η επαφή του με το συγκεκριμένο πρόσωπο περιοριζόταν αποκλειστικά στο πλαίσιο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας, ενώ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι παρέδωσε ποτέ ιερά λείψανα ως «αντάλλαγμα».

Στην εκτενή δήλωσή του που δημοσιεύεται στο zarpanews.gr τονίζει μεταξύ άλλων ότι «Ο σεβασμός μου στα ιερά λείψανα είναι απόλυτος. Ουδέποτε διακινήθηκαν εκτός της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής τάξης». Παράλληλα, κάνει λόγο για «σκοτεινούς κύκλους» που επιχειρούν να πλήξουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να σπιλώσουν το όνομά του, υπογραμμίζοντας τον απόλυτο σεβασμό του προς τα ιερά και τον Πατριάρχη. «Γίνεται προσπάθεια σπίλωσης με άθλιες μεθόδους», σημειώνει χαρακτηριστικά, καλώντας το ποίμνιο να μη σκανδαλίζεται και να προσεύχεται «ώστε να λάμψει στο τέλος η αλήθεια».

Η απάντηση του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ

Με αφορμή όσα προσφάτως βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω κι εγώ την ταπεινή μου άποψη προκειμένου να βοηθήσω να επικρατήσει η αλήθεια και να μη κλονιστεί η πίστη του ποιμνίου όχι προς το πρόσωπό μου, αλλά προς το θεσμό της Εκκλησίας μας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που διεξήχθη στην περιοχή μας και όχι μόνο, εξαρθρώθηκε μία πολυμελής εγκληματική οργάνωση εντός της οποίας, σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί, υπήρχαν ένστολοι, ιερείς, επιχειρηματίες και πολιτικά πρόσωπα της τοπικής μας κοινωνίας. Πρόσωπα δηλαδή από κάθε ομάδα που υπάρχει στη μικρή μας κοινωνία.

Είδα τις τελευταίες ημέρες λοιπόν να διακινούνται αποσπασματικά και χωρίς συνοχή διάλογοι που αφορούν κατά κύριο λόγο τρίτα πρόσωπα και επιχειρούν με έωλο τρόπο να με εμπλέξουν κι εμένα. Ανάμεσα δηλαδή σε όλα αυτά τα άτομα που συνελήφθησαν, υπήρχε και ένα με το οποίο εγώ είχα κάποια επικοινωνία, όπως έχω και με τόσους χιλιάδες κόσμου με τους οποίους καθημερινά συνομιλώ τηλεφωνικά, διαδικτυακά και ενώπιος ενωπίω.

Το πρόσωπο αυτό λοιπόν, όπως και κάθε άλλο με το οποίο έρχομαι σε επαφή, έχει ένα παρελθόν, ένα παρόν και κάποιο μέλλον το οποίο εγώ δε μπορώ να γνωρίζω, όπως και κανείς μας. Το πρόσωπο αυτό ήταν δυστυχώς μπλεγμένο στην αστυνομική έρευνα και με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία μας κατέστη γνωστή σε τρίτους, με λάθος τρόπο και δίνοντας την ευκαιρία να παρερμηνευθεί ποικιλοτρόπως.

Θέλω να πω για τα παραπάνω τα εξής:

1. Ουδέποτε παρέδωσα σε οποιονδήποτε ιερά λείψανα ως “αντάλλαγμα”. Ο σεβασμός μου στα ιερά λείψανα είναι απόλυτος και ούτε θα μπορούσα να τα διακινήσω εκτός της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής τάξης, πόσο μάλλον με σκοπό ανταλλάγματα ή ωφελήματα.

2. Η επαφή μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο περιορίζεται στο πλαίσιο τις λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Είναι μέλος του ποιμνίου, το οποίο πάντοτε αντιμετωπίζω χωρίς διάκριση. Δε γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ούτε πίστεψα ποτέ ότι έχει τη δυνατότητα να με προωθήσει με αθέμιτα μέσα και ούτε έλαβα από μέρους του καμία πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή μου. Δεν γνωρίζω ούτε γνώριζα ποιες είναι οι προθέσεις του ούτε και υπήρχε ποτέ περίπτωση να υποκύψω σε πιέσεις που να είναι αντίθετες με το σχήμα μου και τη θέση μου μέσα στην Εκκλησία μας.

3. Ο σεβασμός μου προς την Α.Θ.Π τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη είναι απόλυτος και σε καμία περίπτωση δε θέλω να θιχτεί το πρόσωπό του και ο θεσμός που εκπροσωπεί μέσω εμού. Επειδή αξιώθηκα να φέρω τον τίτλο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, σκοτεινοί κύκλοι οι οποίοι ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη μας, βρήκαν την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας μεταχειριζόμενοι άθλιες και απαίσιες μεθόδους.

4. Θέλω να επισημάνω ότι στις χιλιάδες σελίδες σε αυτή την ογκώδη κατά τα φαινόμενα δικογραφία, το δικό μου όνομα (το οποίο ειρήσθω χρησιμοποιείται από τρίτους) βγήκε στη δημοσιότητα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που καταδεικνύει ότι με εκθέτουν με ελαφρά την καρδία η με απώτερο σχέδιο. Γίνεται προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός, με ποιους σκοπούς αυτής της προσέγγισης άραγε;

Ολοκληρώνοντας πρέπει να πω ότι ο Χριστός μας, ακόμη κι επί του Τιμίου Σταυρού που τον τοποθέτησαν οι πολέμιοί του, ζήτησε από τον Πατέρα του να τους συγχωρέσει. Ως κληρικός δε θα μπορούσα να παρεκκλίνω από το παράδειγμά του, οπότε ακόμη κι αν αδικούμαι παράφορα, ακόμα κι αν αισθάνομαι ότι με σπιλώνουν αβάσιμα, ζητώ από τον Πάτερα όλων μας μονάχα να τους συγχωρέσει και να μου δώσει δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση με τον τρόπο που η θρησκεία μας επιτάσσει. Παρακαλώ το ποίμνιο να μη σκανδαλίζεται και να προσεύχεται προς τον Πανάγαθο Θεό να φωτίσει το λογισμό μας, ώστε να δούμε στο τέλος την Αλήθεια, την Αλήθεια που όλοι γνωρίζουμε, αλλά ορισμένοι έχουν επιλέξει να αποκρύπτουν για τους δικούς τους λόγους.

Στο «μικροσκόπιο» της δικογραφίας ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της ΕΛ.ΑΣ., ο Αρχιμανδρίτης φέρεται να διατηρούσε σχέσεις αλληλοεξυπηρέτησης με τα δύο αδέλφια – ξενοδόχους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης. Οι εν λόγω επαφές φαίνεται πως είχαν ως στόχο την τοποθέτησή του στη θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, με τη συνδρομή πολιτικών και εξωεκκλησιαστικών παραγόντων.