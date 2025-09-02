«Μαφία της Κρήτης»: Η απάντηση Καμμένου, ο αρχιμανδρίτης και τα λείψανα του Αγίου Λαζάρου

Όλα ξεκίνησαν όταν τα δύο αδέλφια - ξενοδόχοι και φερόμενοι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά ζήτησαν τη βοήθεια του Πάνου Καμμένου για να εκλεγεί στη θέση του Αρχιμανδρίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου ένας δικός τους άνθρωπος.

Απάντηση για την εμπλοκή του ονόματός του για διασυνδέσεις με τον φερόμενο εγκέφαλο της υπόθεσης της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά έδωσε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος.

Ο Πάνος Καμμένος αρνήθηκε με δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 την οποιαδήποτε εμπλοκή του. «Δεν έχω σχέση. Με πήρε κάποιος από την Κρήτη και μου ζήτησε να βοηθήσω έναν παπά. Δεν τους ξέρω, αρνήθηκα κάθε συνομιλία» είπε ο Πάνος Καμμένος.

Η εμπλοκή Καμμένου

Όλα ξεκίνησαν όταν τα δύο αδέλφια - ξενοδόχοι και φερόμενοι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά ζήτησαν τη βοήθεια του Πάνου Καμμένου για να εκλεγεί στη θέση του Αρχιμανδρίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου ένας δικός τους άνθρωπος.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο ένας από τα δύο αδέλφια, έθεσε ευθέως το ζήτημα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο ίδιος με τον Πάνο Καμμένο και εκείνος με τη σειρά του τον διαβεβαίωσε ότι εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα, θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας καθώς το ελέγχει πλήρως όπως είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο Πάνος Καμμένος στη συνέχεια απέφυγε την απευθείας επικοινωνία με τον ευνοούμενο των δύο αδελφών και υποψήφιο ωστόσο έλαβε μήνυμα στο τηλέφωνό του με το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ.

Η συνομιλία Καμμένου

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ στις 12/8/2025 ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης τηλεφωνεί στον Πάνο Καμμένο για τον αρχιμανδρίτη και το ενδεχόμενο εκλογής του τον ερχόμενο Οκτώβρη.

Όπως αναφέρει η δικογραφία «στο πλαίσιο της χειραγώγησης του εν λόγω κληρικού και προσπάθειας τοποθέτησης σε περίπτωση εκλογής του στη σφαίρα επιρροής των αδελφών, ο... συνομιλεί με τον Πάνο Καμμένο (πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων), ώστε δια μέσω αυτού και του κύκλου επαφών του να αποφασιστεί η ενθρόνιση του Μελχισεδέκ ως Αρχιμανδρίτης στην Ι.Μ.Κ.Α. Επιπλέον, για την άσκηση επιρροής, ο Κ.Α. ζητά να λάβει ως αντίτιμο, τμήμα Ιερών Οστών του Αγίου Λαζάρου, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, ο οποίος αποδέχεται τη συναλλαγή. Είναι σαφές ότι η τοποθέτηση του Μελχισεδέκ ως Μητροπολίτη της Ι.Μ.Κ.Α. αποσκοπεί σε οικονομικές συναλλαγές των αδελφών Α. (Ως αναλυτικά εκτέθηκε παραπάνω) με την Εκκλησία, καθώς πρόκειται για «δικό τους άνθρωπο».

Σύμφωνα με τη δικογραφία το μεσημέρι της 12ης Αυγούστου του 2025 ο (...) επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Πάνο Καμμένο και του αναφέρει το ενδεχόμενο εκλογής του, «καθόσον είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την αμερικανική βάση στα Χανιά και άλλους». Όπως λέει στον Πάνο Καμμένο ο συγκεκριμένος Αρχιμανδρίτης είναι «ιδιαίτερα αγαπητό, φιλικό του πρόσωπο». Τότε ζητά από τον Πάνο Καμμένο να έρθει σε απευθείας επικοινωνία με τον Μελχισεδέκ, αλλά εκείνος αρνείται. Ωστόσο του λέει να του μεταβιβάσει τη βεβαιότητά του ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα, θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «το ελέγχει απόλυτα».

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της δικογραφίας

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο (...) στέλνει sms στον Πάνο Καμμένο το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ και τη φράση «Για Δεσπότης Χανίων». Κατόπιν, ο (...) επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Αρχιμανδρίτη και τον ενημερώνει για τις εξελίξεις.

Στη συνομιλία αναφέρεται και «ένας «Κωνσταντίνος», ο οποίος επηρεάζεται ομοίως από τον (...) ως προς την επίτευξη της εκλογής και μάλιστα εκείνος δήλωσε πρόθυμος να παρέχει ο ίδιος όχημα και δύο άτομα προσωπική ασφάλεια, προκειμένου να μεταφέρουν τον «Κωνσταντίνο» στο Ηράκλειο προς επίτευξη του σκοπού» αποκαλύπτει η δικογραφία.

Στο τέλος της συνομιλίας ο (...) ζητάει από τον (...) να υπάρξει άμεση πίεση από την πλευρά του Καμμένου καθόσον υπάρχει πίεση χρονικά και πρέπει μέχρι τα τέλη του Αυγούστου να γίνουν οι κινήσεις ενώ τον ευχαριστεί και για τη δωρεά που έχει κάνει στην εκκλησία.

Μετά από κάποιο διάστημα, ο (...) επικοινωνεί ξανά με τον Μελχισεδέκ, με το ίδιο αντικείμενο συζήτησης και τον ενημερώνει πως ξαναμίλησε με τον Πάνο Καμμένο.

Στο τέλος της συνομιλίας ο (...) κατά τη δικογραφία «αφού έχει παρουσιάσει τον εαυτό του, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως το άτομο που θα μεσολαβήσει με απόλυτο τρόπο και θα πετύχει σε βαθμό βεβαιότητας την εκλογή του, αφού δέχεται τις ευχές του Μελχισεδέκ, του ζητάει ένα ιερό λείψανο και συγκεκριμένα τον ρωτάει πώς μπορεί να βρει ένα κομμάτι από το Τίμιο Ξύλο του πραγματικού Σταυρού του Ιησού. Ο Μελχισεδέκ του απαντάει ότι αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο και ότι ο ίδιος κατέχει μια ελάχιστη ποσότητα του Τίμιου Ξύλου, η οποία του παραδόθηκε από τον ίδιο τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, πλην όμως η ποσότητα είναι απειροελάχιστη και δεν μπορεί να διασπαστεί σε περεταίρω κομμάτια».

Σε άλλη επικοινωνία, ο (...) μιλά στον Μελχισεδέκ για τα Ιερά Λείψανα. Εκείνος του λέει ότι έχει στην κατοχή του γνήσια Λείψανα Αγίων και θα του δώσει ένα «γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Λαζάρου». Ο (...) ρωτάει τον «Μελχισεδέκ αν είναι όντως γνήσιο το λείψανο, ή αν είναι ψεύτικο από ζώο και ο Μελχισεδέκ, αστειευόμενος του αναφέρει τη φράση «σκάσε ρε μαλ@@ μη λες μαλ@@..», εξηγώντας του ότι το έχει προμηθευτεί από Ηγούμενο Μονής στην Κύπρο και επειδή είναι σε μεγάλη ποσότητα θα του αποδώσει ένα τεμάχιο. Ο (...) δράττεται της ευκαιρίας και ζητάει για δεύτερη φορά τεμάχιο του Τίμιου Ξύλου και ο Μελχισεδέκ του απαντάει ότι η ποσότητα που διαθέτει ο ίδιος είναι απειροελάχιστη και είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα σταυρό, και ότι την προμηθεύτηκε χάριν διαμεσολάβησης που πραγματοποίησε στο Φανάρι».

Η εγκληματική οργάνωση εν δράσει

Παράλληλα, ήρθαν στη δημοσιότητα βίντεο με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά την ώρα της δράσης.

Τα φερόμενα μέλη της πολυάριθμης εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμούς κλπ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο σε όλο τον νομό Χανίων, με υποομάδες και συγκεκριμένο πελατολόγιο.

Στα βίντεο που παρουσιάστηκαν την τρίτη κατά τις δηλώσεις της αστυνομίας για την υπόθεση φαίνονται σκηνές από την πώληση ναρκωτικών σε απομονωμένα σημεία των Χανίων.

Η εγκληματική οργάνωση είχε σαφή δομή με διακριτούς ρόλους ενώ σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της αστυνομίας το παράνομο όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Στα δύο βίντεο φαίνονται ένα ανοιχτόχρωμο και ένα μαύρο βαν αντίστοιχα, να γίνονται αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε απόμερες περιοχές των Χανίων.

