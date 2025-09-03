Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για το «καρτέλ» - Ναρκωτικά, βομβιστική επίθεση, ροζ βίντεο και αγορασμένα πτυχία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Σοκαριστικά στοιχεία αποκαλύπτονται μέσα από τη δικογραφία που αφορά την πολυπληθή εγκληματική οργάνωση με δράση σε Χανιά και Ρέθυμνο στη Κρήτη.

Η οργάνωση σύμφωνα με την ΕΡΤ, με ξεκάθαρη ιεραρχική δομή, είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, εκβιάσεις, απάτες, ξέπλυμα χρήματος και σειρά άλλων σοβαρών αδικημάτων. Στη δικογραφία γίνεται λόγος και για εμπλοκή τεσσάρων αστυνομικών, με καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, ενώ μεταξύ των 49 συλληφθέντων συγκαταλέγονται δύο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας εν ενεργεία αστυνομικός.

Το προανακριτικό υλικό, που ξεπερνά τις 1.700 σελίδες, περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο και διαλόγους που φωτίζουν το παρασκήνιο των παράνομων δραστηριοτήτων, από εκβιασμούς κληρικών και υφαρπαγή μοναστηριακής περιουσίας έως «αγοραπωλησίες» πανεπιστημιακών πτυχίων. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκβιασμού αρχιμανδρίτη με ροζ βίντεο, ο οποίος τελικά φέρεται να στρατολογήθηκε από την οργάνωση και να συμμετείχε ακόμη και σε υποθέσεις ξυλοδαρμών.

Σημαντικά στοιχεία για την εξάρθρωση της συμμορίας παρείχε πρώην μέλος της, το οποίο κατονόμασε τον αποκαλούμενο «Πατομπούκαλο» ως ηθικό αυτουργό σε βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, αλλά και ως προμηθευτή κοκαΐνης που έπαιρνε από αστυνομικό μέσω κατασχεμένων ποσοτήτων.

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν έντονα και στο παράνομο εμπόριο όπλων, διακινώντας πολεμικά τυφέκια και πυρομαχικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, με πληρωμές να καταλήγουν σε «πλυντήρια»-επιχειρήσεις. Τα μέλη της μάλιστα κατέγραφαν σε βίντεο πυροβολισμούς με Καλάσνικοφ και πιστόλια, ενώ φωτογράφιζαν τον οπλισμό που διέθεταν σε πελάτες.

Η δομή της οργάνωσης θύμιζε «μαφία»: ο ηγετικός πυρήνας όριζε ποσότητες και τιμές, οι οικογενειακές ομάδες-προμηθευτές τροφοδοτούσαν τις βασικές «πιάτσες» στα Χανιά (Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, Ενετικό Λιμάνι, Πλατεία 1866) και αλλοδαποί street dealers προωθούσαν κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη σε περιοχές με τουριστική κίνηση. Παράλληλα, υπήρχε ειδικός βραχίονας για την εμπορία όπλων.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε σχηματισμό πολλών δικογραφιών για εκβιάσεις, δωροδοκίες, απάτες, παραβίαση απορρήτου, πρόκληση σωματικών βλαβών και ζητήματα που αφορούν την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας, με οικονομικό όφελος που υπολογίζεται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Σοκαριστικοί διάλογοι

Στους διαλόγους αποκαλύπτεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκαλούσαν τις ναρκωτικές ουσίες με διάφορα ψευδώνυμα, όπως κλειδιά, παπούτσια ή ακόμα και βαράκια, ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

Τις συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά αλίευσαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σε κάποιες από αυτές μιλούσαν ξεκάθαρα για το εμπόριο ναρκωτικών.

Διάλογος 1

Νο 104: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα…

Β.Σ.: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μ…, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα εε, μόνο κόκα ε, πες μου ρε φίλε.

Διάλογος 2

Β.Σ.: Εγώ έχω ΑΦΜ και όλα ρε, αφού με παίρνουν εταιρίες και μου λένε κύριε Σ…, λέω παιδιά εγώ είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά… αλλά οικονομάω φίλε τα έχω όλα μαύρα.

Στην Πλατεία 1866, στο Ενετικό Λιμάνι και στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, υπήρχαν οι «κράχτες» που «ψάρευαν» πελάτες και τουρίστες για να πουλήσουν ναρκωτικές ουσίες. Σε κάθε «πιάτσα» υπήρχαν μέλη της υποομάδας που είχαν ρόλο «τσιλιαδόρου» επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο. Οι πιο προσεκτικοί μιλούσαν με κωδικούς.

Αντάλλασσαν μηνύματα αναζητώντας ταξιτζήδες, δηλαδή ανθρώπους που θα πήγαιναν στις πιάτσες για να πουλήσουν τα ναρκωτικά.

Διάλογος 3

Α.Κ.: Έχεις αλλάξει κάτι στα βαράκια; (σσ. ναρκωτικά)

Ψ.Θ.: Όχι γιατί;

Α.Κ.: Σα να μου φαίνονται πολύ ελαφρύτερα.

Διάλογος 4

Α: Έχουμε πρόβλημα… όχι δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας (σσ. ναρκωτικά) είμαστε εντάξει, μόνο μας πήραν δυο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτιά.

Στρατηγός: Μμμμ και τι κάνεις δε θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα;

Α.: Έχω κάνει μπρε φίλε απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε τα πλακάκια εγώ δε μπορώ να κολλώ.

Διάλογος 5

Τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, το νομιμοποιούσαν εντάσσοντάς τα στην νόμιμη οικονομία καθώς οι πελάτες κατέβαλαν το αντίτιμο μέσω IRIS ή ακόμα και μέσω τραπέζης.

Ψ.Θ.: Άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί τα «κλειδιά». Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150ευρώ εντάξει;

Α: Μπράβο στην εθνική ε;

Ψ. Θ.: Εθνική θες;

Α.: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα.

Ψ.Θ.: Ωραία στείλε μου της Εθνικής το iban.

Διάλογος 6

Ωστόσο επέλεγαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας, ώστε να αποφύγουν προβλήματα σε τυχόν ελέγχους.

Μ.Φ.: Σου στέλνω τα 100 στην κάρτα της Ά… τα άλλα 100, τα υπόλοιπα θα στα δώσω μετρητά.

Ψ. Θ.: Μη λες τίποτα από δω, τα λέμε φιλιά.

Διάλογος 7

Ο βασικός «αγγελιοφόρος», ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ στο κέντρο των Χανιών, ακόμα και σε συνομιλία με την μητέρα του δεν έδειχνε καμία μεταμέλεια.

Β.Σ.:Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας… να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι άνθρωποι, ωραία!

ΜΗΤΕΡΑ Β.Σ.: Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο.

Β. Σ.: Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω ότι καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.

Στα στέκια που γινόταν η διακίνηση ναρκωτικών τα είχαν μετατρέψει σε «επιτόπιες» καβάτζες. Εκεί απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες σε θάμνους και με αυτόν τον τρόπο είχαν στην κατοχή τους την απαραίτητη ποσότητα για να προμηθεύσουν υποψήφιους αγοραστές. Οι ρόλοι εναλλάσσονταν συνεχώς, καθώς αγγελιοφόρος, τσιλιαδόρος, κράχτης και πωλητής να ήταν κάθε φορά και διαφορετικό άτομο, ώστε να μην τραβούν την προσοχή.

Σε μία τηλεφωνική επικοινωνία, από αυτές που έχει καταγράψει ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας, ένας από τους εγκέφαλους της οργάνωσης φέρεται να συνομιλεί με έναν αστυνομικό που υπηρετεί στην τουριστική αστυνομία και του ζητά πληροφορίες.

Προκειμένου να μάθει τι ακριβώς έγινε με μία έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί σε μια καντίνα στην περιοχή του Μαραθίου. Μάλιστα, αστυνομικός ακούγεται ακούγεται να του λέει: «Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή».