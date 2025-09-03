Μαφία Κρήτης: Παρέμβαση της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δεσμεύτηκαν λογαριασμοί

Τι ψάχνει ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.

Τα ίχνη του μαύρου χρήματος το οποίο διακινήθηκε από τα φερόμενα ως μέλη της πολυπληθούς εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, αναζητά ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Έρευνα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο εξωτερικό

Με αφορμή τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την έκταση της παράνομης δράσης του κυκλώματος, η Αρχή έχει θέσει στο «μικροσκόπιο» της, όλους τους λογαριασμούς των εμπλεκομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Και αυτό γιατί φαίνεται πως έχουν εντοπιστεί και εκτός Ελλάδος, λογαριασμοί που διατηρούν πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση. Για το λόγο αυτό συνεχίζονται οι έρευνες και αν χρειαστεί θα ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Ήδη η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στην δέσμευση τόσο των τραπεζικών λογαριασμών όσο και των περιουσιακών στοιχείων όσων φέρονται να έχουν συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Όσα στοιχεία εντοπίσει η Αρχή, κατά την έρευνά της, θα διαβιβαστούν και στις δικαστικές αρχές προκειμένου να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπο υλικό της δικογραφίας. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για την τέλεση και άλλων αξιοποίνων πράξεων, θα διευρυνθεί και ο κύκλος των αδικημάτων για τα οποία οι συλληφθέντες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.